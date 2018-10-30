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Волинянка просить допомоги у лікуванні 2-річного сина

Волинянка просить допомоги у лікуванні 2-річного сина
Мама, рожищанка Катерина Смолярчук просить допомоги у лікуванні дворічного сина Богдана. Хлопчик вже переніс три операції, однак досі потребує тривалого лікування.

Біда спіткала малюка від самого народження, - повідомляє Район.Шацьк.

Лікарі поставили невтішний діагноз: вроджена вада розвитку. Аноректальна атрезія з ректопромежинною норицею. Хронічний неспецифічний коліт. Сім'я Смолярчуків уклінно просить всіх, хто має змогу, допомогти їхньому синочкові поборотися за здорове життя.

У кінці вересня мама з маленьким Богданчиком відправляються до Києва. Лікарі запланували ще дві операції. Їх вартість – близько 40 тисяч гривень.

«Будемо вдячні навіть маленькій фінансовій допомозі, бо вже й не знаємо, в які двері стукати...», − благає матір, вірячи, що її син скоро буде здоровим.

Контакти мами Катерини Ігорівни: (068) 628-19-71, (066) 092-58-37.

Реквізити для допомоги: ПриватБанк – 5168 7422 1930 5780, Ощадбанк – 5167 4901 2184 1671
Волинянка просить допомоги у лікуванні 2-річного сина
Волинянка просить допомоги у лікуванні 2-річного сина
Волинянка просить допомоги у лікуванні 2-річного сина


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Теги: допомога, волинянин, операції
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