Волинянка просить допомоги у лікуванні 2-річного сина

Катерина Смолярчук просить допомоги у лікуванні дворічного сина Богдана. Хлопчик вже переніс три операції, однак досі потребує тривалого лікування.



Біда спіткала малюка від самого народження, - повідомляє

Лікарі поставили невтішний діагноз: вроджена вада розвитку. Аноректальна атрезія з ректопромежинною норицею. Хронічний неспецифічний коліт. Сім'я Смолярчуків уклінно просить всіх, хто має змогу, допомогти їхньому синочкові поборотися за здорове життя.



У кінці вересня мама з маленьким Богданчиком відправляються до Києва. Лікарі запланували ще дві операції. Їх вартість – близько 40 тисяч гривень.



«Будемо вдячні навіть маленькій фінансовій допомозі, бо вже й не знаємо, в які двері стукати...», − благає матір, вірячи, що її син скоро буде здоровим.



Контакти мами Катерини Ігорівни: (068) 628-19-71, (066) 092-58-37.



Реквізити для допомоги: ПриватБанк – 5168 7422 1930 5780, Ощадбанк – 5167 4901 2184 1671





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мама, рожищанкапросить допомоги у лікуванні дворічного сина. Хлопчик вже переніс три операції, однак досі потребує тривалого лікування.Біда спіткала малюка від самого народження, - повідомляє Район.Шацьк.

Лікарі поставили невтішний діагноз: вроджена вада розвитку. Аноректальна атрезія з ректопромежинною норицею. Хронічний неспецифічний коліт. Сім'я Смолярчуків уклінно просить всіх, хто має змогу, допомогти їхньому синочкові поборотися за здорове життя.У кінці вересня мама з маленьким Богданчиком відправляються до Києва. Лікарі запланували ще дві операції. Їх вартість – близько 40 тисяч гривень.«Будемо вдячні навіть маленькій фінансовій допомозі, бо вже й не знаємо, в які двері стукати...», − благає матір, вірячи, що її син скоро буде здоровим.(068) 628-19-71, (066) 092-58-37.ПриватБанк – 5168 7422 1930 5780, Ощадбанк – 5167 4901 2184 1671

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