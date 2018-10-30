Волинянка просить допомоги у лікуванні 2-річного сина
Сьогодні, 15:39
Мама, рожищанка Катерина Смолярчук просить допомоги у лікуванні дворічного сина Богдана. Хлопчик вже переніс три операції, однак досі потребує тривалого лікування.
Біда спіткала малюка від самого народження, - повідомляє Район.Шацьк.
Лікарі поставили невтішний діагноз: вроджена вада розвитку. Аноректальна атрезія з ректопромежинною норицею. Хронічний неспецифічний коліт. Сім'я Смолярчуків уклінно просить всіх, хто має змогу, допомогти їхньому синочкові поборотися за здорове життя.
У кінці вересня мама з маленьким Богданчиком відправляються до Києва. Лікарі запланували ще дві операції. Їх вартість – близько 40 тисяч гривень.
«Будемо вдячні навіть маленькій фінансовій допомозі, бо вже й не знаємо, в які двері стукати...», − благає матір, вірячи, що її син скоро буде здоровим.
Контакти мами Катерини Ігорівни: (068) 628-19-71, (066) 092-58-37.
Реквізити для допомоги: ПриватБанк – 5168 7422 1930 5780, Ощадбанк – 5167 4901 2184 1671
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Біда спіткала малюка від самого народження, - повідомляє Район.Шацьк.
Лікарі поставили невтішний діагноз: вроджена вада розвитку. Аноректальна атрезія з ректопромежинною норицею. Хронічний неспецифічний коліт. Сім'я Смолярчуків уклінно просить всіх, хто має змогу, допомогти їхньому синочкові поборотися за здорове життя.
У кінці вересня мама з маленьким Богданчиком відправляються до Києва. Лікарі запланували ще дві операції. Їх вартість – близько 40 тисяч гривень.
«Будемо вдячні навіть маленькій фінансовій допомозі, бо вже й не знаємо, в які двері стукати...», − благає матір, вірячи, що її син скоро буде здоровим.
Контакти мами Катерини Ігорівни: (068) 628-19-71, (066) 092-58-37.
Реквізити для допомоги: ПриватБанк – 5168 7422 1930 5780, Ощадбанк – 5167 4901 2184 1671
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Автохам припаркувався в озері Світязь. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Волинянка просить допомоги у лікуванні 2-річного сина
Сьогодні, 15:39
Волинянам, які билися з патрульними, повідомили про підозру
Сьогодні, 15:12
У Луцьку троє невакцинованих учнів вчаться вдома. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
Медіа