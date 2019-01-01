У селі на Волині біля школи горіла теплиця





Про це під час щотижневої наради в РДА повідомив заступник начальника Ковельського МРВ УДСНС України у Волинській області Олександр Дерев’янчук, - пише



Зазначають, що пожежа трапилась ще 18 вересня.



Пожежа біля школи виникла в місці складування тюків сіна біля зовнішньої стіни прибудови до теплиці. Вогонь частково знищив сіно, скло, крокви.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Старокошарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ковельського району горіла цегляна теплиця. Ймовірна причина загорання – підпал.Про це під час щотижневої наради в РДА повідомив заступник начальника Ковельського МРВ УДСНС України у Волинській області, - пише ПроКовель Зазначають, що пожежа трапилась ще 18 вересня.Пожежа біля школи виникла в місці складування тюків сіна біля зовнішньої стіни прибудови до теплиці. Вогонь частково знищив сіно, скло, крокви.

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