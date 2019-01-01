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У селі на Волині біля школи горіла теплиця

У селі на Волині біля школи горіла теплиця
На території Старокошарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ковельського району горіла цегляна теплиця. Ймовірна причина загорання – підпал.

Про це під час щотижневої наради в РДА повідомив заступник начальника Ковельського МРВ УДСНС України у Волинській області Олександр Дерев’янчук, - пише ПроКовель.

Зазначають, що пожежа трапилась ще 18 вересня.

Пожежа біля школи виникла в місці складування тюків сіна біля зовнішньої стіни прибудови до теплиці. Вогонь частково знищив сіно, скло, крокви.

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Теги: теплиця, пожежа
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