Автохам припаркувався в озері Світязь. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Водій припаркував автомобіль в акваторії озера Світязь.
Світлину з автохамом читач надіслав на адресу видання Район.Шацьк.
На фотографії видно, що автомобіль припаркований на території, де декілька місяців тому була вода.
Нагадаємо, зараз Світязь обмілів, вода відійшла від берегів і утворилися острівці з піску, які протяглися на декілька десятків метрів.
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Світлину з автохамом читач надіслав на адресу видання Район.Шацьк.
На фотографії видно, що автомобіль припаркований на території, де декілька місяців тому була вода.
Нагадаємо, зараз Світязь обмілів, вода відійшла від берегів і утворилися острівці з піску, які протяглися на декілька десятків метрів.
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