Автохам припаркувався в озері Світязь. ФОТО





Світлину з автохамом читач надіслав на адресу видання



На фотографії видно, що автомобіль припаркований на території, де декілька місяців тому була вода.



Нагадаємо, зараз Світязь обмілів, вода відійшла від берегів і утворилися острівці з піску, які протяглися на декілька десятків метрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій припаркував автомобіль в акваторії озера Світязь.Світлину з автохамом читач надіслав на адресу видання Район.Шацьк На фотографії видно, що автомобіль припаркований на території, де декілька місяців тому була вода.Нагадаємо, заразі утворилися острівці з піску, які протяглися на декілька десятків метрів.

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