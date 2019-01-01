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Автохам припаркувався в озері Світязь. ФОТО

Автохам припаркувався в озері Світязь. ФОТО
Водій припаркував автомобіль в акваторії озера Світязь.

Світлину з автохамом читач надіслав на адресу видання Район.Шацьк.

На фотографії видно, що автомобіль припаркований на території, де декілька місяців тому була вода.

Нагадаємо, зараз Світязь обмілів, вода відійшла від берегів і утворилися острівці з піску, які протяглися на декілька десятків метрів.

Автохам припаркувався в озері Світязь. ФОТО
Автохам припаркувався в озері Світязь. ФОТО

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Теги: автохам, озеро Світязь, обміління
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