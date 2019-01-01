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Маємо захистити від наступу децентралізацію, – Петро Порошенко

Маємо захистити від наступу децентралізацію, – Петро Порошенко
П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що децентралізація та передача повноважень і коштів на місця, право громади самостійно визначати напрямки розвитку нині опинились під загрозою і необхідно зробити все, щоб захистити цю реформу.

Про це він сказав під час конференції територіальної організації партії в Києві, - інформує пресслужба «Європейської Солідарності»

«Наступ на децентралізацію – це зараз перша небезпека, де ми маємо з вами об’єднатись, підняти киян і захистити інтереси громади. Не Порошенка, не Кличка, не будь-яких інших політичних сил, як би вони не називалися. А інтереси киян, бо влада в Києві належить киянам.І це перше завдання, в тому числі з підготовки дострокових виборів, якщо вони будуть мати місце», – підкреслив Петро Порошенко.

«Чи є децентралізація незворотною? На жаль, ні. Чи треба її відміняти? Ні, достатньо просто переключити фінансові потоки, прийняттям чергового державного бюджету, на київських чиновників і забрати право у громади визначати розвиток території», – підкреслив він.

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Теги: Петро Порошенко, децентралізація
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