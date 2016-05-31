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Експерт з Волині прогнозує взимку подорожчання картоплі вдвічі

Експерт з Волині прогнозує взимку подорожчання картоплі вдвічі
На ринках Луцька кілограм картоплі коштує 10-12 гривень. Якщо купляти декілька мішків оптом, то продадуть по 8 гривень.

Голова Асоціації фермерів Волині Руслан Хомич каже, що нині ціна на бульбу найнижча, і чекати її падіння не варто, - інформує Вісник.

За його прогнозами, у грудні вона може зрости і до 20 гривень за кілограм. Причина – картопля цьогоріч через несприятливу погоду вродила погано.

Зауважують, сьогодні закупівельники їздять по волинських селах і купують овочі по 7 гривень за кіло. Та люди не надто охоче здають – чекають більшої ціни.

Спеціалісти аграрного ринку у цьому питанні обережні. Безперечно, у виграші будуть ті, хто збереже картоплю в овочесховищах. Та не всі селяни їх мають. А от сумніви у тому, чи долежить вона у кіпцях до весни, є. Адже для тривалого зберігання картопля повинна «набратися» вологою. Дощів же не було давненько, а врожай на середину вересня люди майже весь зібрали.

Крім того, в Україну ввозять картоплю з Білорусі і навіть Молдови. Бо, як запевняють в Українській асоціації плодоовочевого бізнесу, в Україні ціна на картоплю сьогодні найвища в Євразії.

А оскільки в сусідніх країнах бульбу можна купити в два рази дешевше, то різниця в ціні провокує зростання імпорту. На ньому непогано заробляють.

Тож чи будуть у виграші селяни, які притримують дефіцитний нині продукт? Аналітики кажуть, що малоймовірно. Бо якщо проаналізувати історію цін за останні десять років, то в 70% ті, хто вирішив не продавати її у вересні, а зберігати до весни, зазнавали збитків. Оскільки втрати у процесі зберігання неминучі.

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Теги: продаж картоплі, ціна, здорожчання
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Коментарі 2
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Да гречку їсти. Хай вдавляться.
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Не одна картопля зросте у ціні взимку. Буде щось неймовірне, ціни до Нового року починаючи з грудня 2019 та з січня 2020 років будуть практично захмарні, при тому я ще не рахую 12 грн. ціну за 1 куб. метр газу. Оце буде тяжко пережити майже 85% громадянам України.
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