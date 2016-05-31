Експерт з Волині прогнозує взимку подорожчання картоплі вдвічі





Голова Асоціації фермерів Волині Руслан Хомич каже, що нині ціна на бульбу найнижча, і чекати її падіння не варто, - інформує



За його прогнозами, у грудні вона може зрости і до 20 гривень за кілограм. Причина – картопля цьогоріч через несприятливу погоду вродила погано.



Зауважують, сьогодні закупівельники їздять по волинських селах і купують овочі по 7 гривень за кіло. Та люди не надто охоче здають – чекають більшої ціни.



Спеціалісти аграрного ринку у цьому питанні обережні. Безперечно, у виграші будуть ті, хто збереже картоплю в овочесховищах. Та не всі селяни їх мають. А от сумніви у тому, чи долежить вона у кіпцях до весни, є. Адже для тривалого зберігання картопля повинна «набратися» вологою. Дощів же не було давненько, а врожай на середину вересня люди майже весь зібрали.



Крім того, в Україну ввозять картоплю з Білорусі і навіть Молдови. Бо, як запевняють в Українській асоціації плодоовочевого бізнесу, в Україні ціна на картоплю сьогодні найвища в Євразії.



А оскільки в сусідніх країнах бульбу можна купити в два рази дешевше, то різниця в ціні провокує зростання імпорту. На ньому непогано заробляють.



Тож чи будуть у виграші селяни, які притримують дефіцитний нині продукт? Аналітики кажуть, що малоймовірно. Бо якщо проаналізувати історію цін за останні десять років, то в 70% ті, хто вирішив не продавати її у вересні, а зберігати до весни, зазнавали збитків. Оскільки втрати у процесі зберігання неминучі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринках Луцька кілограм картоплі коштує 10-12 гривень. Якщо купляти декілька мішків оптом, то продадуть по 8 гривень.Голова Асоціації фермерів Волинікаже, що нині ціна на бульбу найнижча, і чекати її падіння не варто, - інформує Вісник. За його прогнозами, у грудні вона може зрости і до 20 гривень за кілограм. Причина – картопля цьогоріч через несприятливу погоду вродила погано.Зауважують, сьогодні закупівельники їздять по волинських селах і купують овочі по 7 гривень за кіло. Та люди не надто охоче здають – чекають більшої ціни.Спеціалісти аграрного ринку у цьому питанні обережні. Безперечно, у виграші будуть ті, хто збереже картоплю в овочесховищах. Та не всі селяни їх мають. А от сумніви у тому, чи долежить вона у кіпцях до весни, є. Адже для тривалого зберігання картопля повинна «набратися» вологою. Дощів же не було давненько, а врожай на середину вересня люди майже весь зібрали.Крім того, в Україну ввозять картоплю з Білорусі і навіть Молдови. Бо, як запевняють в Українській асоціації плодоовочевого бізнесу, в Україні ціна на картоплю сьогодні найвища в Євразії.А оскільки в сусідніх країнах бульбу можна купити в два рази дешевше, то різниця в ціні провокує зростання імпорту. На ньому непогано заробляють.Тож чи будуть у виграші селяни, які притримують дефіцитний нині продукт? Аналітики кажуть, що малоймовірно. Бо якщо проаналізувати історію цін за останні десять років, то в 70% ті, хто вирішив не продавати її у вересні, а зберігати до весни, зазнавали збитків. Оскільки втрати у процесі зберігання неминучі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію