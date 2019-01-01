У центрі Володимира побили чоловіка





Про це



За даними правоохоронців, 22-го вересня о 18:47 невідома особа чоловічої статі нанесла декілька ударів кулаком в обличчя 36-річному чоловіку. Сталося це на вулиці Ковельській, біля будинку №103.



Чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді забійних ран м’яких частин обличчя. Його доставили в приймальню Володимир-Волинської ЦРЛ для надання медичної допомоги, проте він від неї відмовився.



За даним фактом внесені відомості до ЄДР за ст.125 ККУ (Умисне легке тілесне ушкодження). Нападнику загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському побили 36-річного жителя села Бобли Турійського районуПро це БУГу повідомили у міському відділі поліції.За даними правоохоронців, 22-го вересня о 18:47 невідома особа чоловічої статі нанесла декілька ударів кулаком в обличчя 36-річному чоловіку. Сталося це на вулиці Ковельській, біля будинку №103.Чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді забійних ран м’яких частин обличчя. Його доставили в приймальню Володимир-Волинської ЦРЛ для надання медичної допомоги, проте він від неї відмовився.За даним фактом внесені відомості до ЄДР за ст.125 ККУ (Умисне легке тілесне ушкодження). Нападнику загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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