На Волині легковик злетів дороги та врізався у дерево. ФОТО





Про це повідомили у



Поліцейські попередньо встановили, що за кермом транспортного засобу 20-річний житель села Трилісці Рожищенського району перебував у стані алкогольного сп’яніння.



У ДТП постраждав 19-річний пасажир. Його госпіталізували в райлікарню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між селами Ловище Турійського та Вітоніж Рожищенського районів автомобіль ВАЗ 2106 в'їхав у дерево.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Поліцейські попередньо встановили, що за кермом транспортного засобу 20-річний житель села Трилісці Рожищенського району перебував у стані алкогольного сп’яніння.У ДТП постраждав 19-річний пасажир. Його госпіталізували в райлікарню.

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