вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині легковик злетів дороги та врізався у дерево. ФОТО

На Волині легковик злетів дороги та врізався у дерево. ФОТО
Між селами Ловище Турійського та Вітоніж Рожищенського районів автомобіль ВАЗ 2106 в'їхав у дерево.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Поліцейські попередньо встановили, що за кермом транспортного засобу 20-річний житель села Трилісці Рожищенського району перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У ДТП постраждав 19-річний пасажир. Його госпіталізували в райлікарню.

На Волині легковик злетів дороги та врізався у дерево. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Експерт з Волині прогнозує взимку подорожчання картоплі вдвічі
Сьогодні, 16:40
У Луцьку іноземець автівкою збив жінку на «зебрі»
Сьогодні, 16:30
На Волині легковик злетів дороги та врізався у дерево. ФОТО
Сьогодні, 16:27
У центрі Володимира побили чоловіка
Сьогодні, 16:18
Маємо захистити від наступу децентралізацію, – Петро Порошенко
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
У селі під Луцьком – аварія з потерпілими: просять відгукнутись свідків. ФОТО У селі під Луцьком – аварія з потерпілими: просять відгукнутись свідків. ФОТО
22 вересень, 10:53
На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО
19 вересень, 11:50
У селі під Луцьком легковик влетів у дерево: деталі аварії У селі під Луцьком легковик влетів у дерево: деталі аварії
17 вересень, 14:16
У селі під Луцьком зіткнулись легковик та вантажівка: є постраждалі У селі під Луцьком зіткнулись легковик та вантажівка: є постраждалі
17 вересень, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Головний тренер «Волині» поки не йде у відставку
Сьогодні, 17:40
 0
У селі на Волині біля школи горіла теплиця
Сьогодні, 17:39
 0
На Волині водій на Peugeot врізався в дерево: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 17:35
 0
На Волині вже тиждень шукають зниклого 17-річного хлопця
Сьогодні, 17:23
 0
«Кришталеві» сестри з Волині розкручують «цукерковий» бізнес, аби зібрати гроші на дорогі операції
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿