На Волині легковик злетів дороги та врізався у дерево. ФОТО
Сьогодні, 16:27
Між селами Ловище Турійського та Вітоніж Рожищенського районів автомобіль ВАЗ 2106 в'їхав у дерево.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Поліцейські попередньо встановили, що за кермом транспортного засобу 20-річний житель села Трилісці Рожищенського району перебував у стані алкогольного сп’яніння.
У ДТП постраждав 19-річний пасажир. Його госпіталізували в райлікарню.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Поліцейські попередньо встановили, що за кермом транспортного засобу 20-річний житель села Трилісці Рожищенського району перебував у стані алкогольного сп’яніння.
У ДТП постраждав 19-річний пасажир. Його госпіталізували в райлікарню.
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