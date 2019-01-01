На Волині водій на Peugeot врізався в дерево: чоловік – у лікарні





Аварія сталася у суботу ввечері, 21 вересня, -



За кермом транспортного засобу перебував місцевий житель. Водія госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Раків Ліс Камінь-Каширського району автомобіль Peugeot 308 з'їхав з дороги та врізався в дерево.Аварія сталася у суботу ввечері, 21 вересня, - ГУНП у Волинській області. За кермом транспортного засобу перебував місцевий житель. Водія госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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