вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині водій на Peugeot врізався в дерево: чоловік – у лікарні

На Волині водій на Peugeot врізався в дерево: чоловік – у лікарні
Поблизу села Раків Ліс Камінь-Каширського району автомобіль Peugeot 308 з'їхав з дороги та врізався в дерево.

Аварія сталася у суботу ввечері, 21 вересня, - ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував місцевий житель. Водія госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, врізався в дерево, водій у лікарні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Головний тренер «Волині» поки не йде у відставку
Сьогодні, 17:40
У селі на Волині біля школи горіла теплиця
Сьогодні, 17:39
На Волині водій на Peugeot врізався в дерево: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 17:35
На Волині вже тиждень шукають зниклого 17-річного хлопця
Сьогодні, 17:23
«Кришталеві» сестри з Волині розкручують «цукерковий» бізнес, аби зібрати гроші на дорогі операції
Сьогодні, 17:16
Схожі новини
На Волині мотоцикліст на швидкості збив корову На Волині мотоцикліст на швидкості збив корову
Сьогодні, 17:05
У Луцьку іноземець автівкою збив жінку на «зебрі» У Луцьку іноземець автівкою збив жінку на «зебрі»
Сьогодні, 16:30
На Волині легковик злетів дороги та врізався у дерево. ФОТО На Волині легковик злетів дороги та врізався у дерево. ФОТО
Сьогодні, 16:27
«Прокляте місце»: нові подробиці масштабної аварії із 9-ма загиблими на Житомирщині «Прокляте місце»: нові подробиці масштабної аварії із 9-ма загиблими на Житомирщині
Сьогодні, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Головний тренер «Волині» поки не йде у відставку
Сьогодні, 17:40
 0
У селі на Волині біля школи горіла теплиця
Сьогодні, 17:39
 0
На Волині водій на Peugeot врізався в дерево: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 17:35
 0
На Волині вже тиждень шукають зниклого 17-річного хлопця
Сьогодні, 17:23
 0
«Кришталеві» сестри з Волині розкручують «цукерковий» бізнес, аби зібрати гроші на дорогі операції
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿