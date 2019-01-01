На Волині п'яний водій спричинив аварію. ФОТО





Про це повідомили у



Зазначили, що водій ВАЗ кермував у нетверезому стані.



Внаслідок ДТП постраждали водій ВАЗ 2107 та троє пасажирів.





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