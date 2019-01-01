На Волині п'яний водій спричинив аварію. ФОТО
Сьогодні, 19:45
У Нововолинську ВАЗ 2107 зіткнувся із Ford Galaxy.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Зазначили, що водій ВАЗ кермував у нетверезому стані.
Внаслідок ДТП постраждали водій ВАЗ 2107 та троє пасажирів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Зазначили, що водій ВАЗ кермував у нетверезому стані.
Внаслідок ДТП постраждали водій ВАЗ 2107 та троє пасажирів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні одній з категорій пенсіонерів обмежили обсяг виплат
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині п'яний водій спричинив аварію. ФОТО
Сьогодні, 19:45
На Волині відбудеться тренінг для лісівників
Сьогодні, 19:20
Медіа