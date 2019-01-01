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На Волині п'яний водій спричинив аварію. ФОТО

На Волині п'яний водій спричинив аварію. ФОТО
У Нововолинську ВАЗ 2107 зіткнувся із Ford Galaxy.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Зазначили, що водій ВАЗ кермував у нетверезому стані.

Внаслідок ДТП постраждали водій ВАЗ 2107 та троє пасажирів.

На Волині п'яний водій спричинив аварію. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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