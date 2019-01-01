На Волині мотоцикліст на швидкості збив корову
Сьогодні, 17:05
У селі Ниці Старовижівського району волинянин на мотоциклі наїхав на корову.
Інцидент трапився у суботу, 21 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
За кермом перебував 33-річний житель села Личини Камінь-Каширського району на мотоциклі Viper не вибрав безпечної швидкості руху та наїхав на корову, яка вийшла на проїжджу частину дороги.
Мотоцикліста госпіталізували в хірургію Ковельської центральної райлікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився у суботу, 21 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
За кермом перебував 33-річний житель села Личини Камінь-Каширського району на мотоциклі Viper не вибрав безпечної швидкості руху та наїхав на корову, яка вийшла на проїжджу частину дороги.
Мотоцикліста госпіталізували в хірургію Ковельської центральної райлікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині вже тиждень шукають зниклого 17-річного хлопця
Сьогодні, 17:23
«Кришталеві» сестри з Волині розкручують «цукерковий» бізнес, аби зібрати гроші на дорогі операції
Сьогодні, 17:16
На Волині мотоцикліст на швидкості збив корову
Сьогодні, 17:05
Волинянка на городі вирощує кабачки-велетні. ФОТО
Сьогодні, 16:55
Експерт з Волині прогнозує взимку подорожчання картоплі вдвічі
Сьогодні, 16:40
Медіа