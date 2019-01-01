На Волині мотоцикліст на швидкості збив корову





Інцидент трапився у суботу, 21 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.



За кермом перебував 33-річний житель села Личини Камінь-Каширського району на мотоциклі Viper не вибрав безпечної швидкості руху та наїхав на корову, яка вийшла на проїжджу частину дороги.



Мотоцикліста госпіталізували в хірургію Ковельської центральної райлікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ниці Старовижівського району волинянин на мотоциклі наїхав на корову.Інцидент трапився у суботу, 21 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.За кермом перебував 33-річний житель села Личини Камінь-Каширського району на мотоциклі Viper не вибрав безпечної швидкості руху та наїхав на корову, яка вийшла на проїжджу частину дороги.Мотоцикліста госпіталізували в хірургію Ковельської центральної райлікарні.

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