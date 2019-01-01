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На Волині мотоцикліст на швидкості збив корову

На Волині мотоцикліст на швидкості збив корову
У селі Ниці Старовижівського району волинянин на мотоциклі наїхав на корову.

Інцидент трапився у суботу, 21 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

За кермом перебував 33-річний житель села Личини Камінь-Каширського району на мотоциклі Viper не вибрав безпечної швидкості руху та наїхав на корову, яка вийшла на проїжджу частину дороги.

Мотоцикліста госпіталізували в хірургію Ковельської центральної райлікарні.


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Теги: аварія, збив корову, мотоцикліст
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