Волинянка на городі вирощує кабачки-велетні. ФОТО





Довжина кабачків нинішнього врожаю в середньому становить близько 90 см. А торік були й по 1 м 10 см. Вага велетнів-кабачків – орієнтовно 15 кг, - пише газета



Тетяна Шевчик розповіла, що торік насіння взяла у знайомих. Врожай тоді порадував не лише розмірами, адже шкірка цих кабачків – тоненька і довго лишається ніжною. До того ж м’якуша та насіння було небагато. Вона розповіла, що спеціально нічим не підживлюють та й не поливають.



"Щоправда минулого року більші кабачки вродили, бо дощів вистачало", - доповнила господиня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зарудчі Любешівського району місцева жителька вже другий рік вирощує гігатські овочі.Довжина кабачків нинішнього врожаю в середньому становить близько 90 см. А торік були й по 1 м 10 см. Вага велетнів-кабачків – орієнтовно 15 кг, - пише газета "Нове життя" Тетяна Шевчик розповіла, що торік насіння взяла у знайомих. Врожай тоді порадував не лише розмірами, адже шкірка цих кабачків – тоненька і довго лишається ніжною. До того ж м’якуша та насіння було небагато. Вона розповіла, що спеціально нічим не підживлюють та й не поливають."Щоправда минулого року більші кабачки вродили, бо дощів вистачало", - доповнила господиня.

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