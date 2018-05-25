вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка на городі вирощує кабачки-велетні. ФОТО

Волинянка на городі вирощує кабачки-велетні. ФОТО
У селі Зарудчі Любешівського району місцева жителька вже другий рік вирощує гігатські овочі.

Довжина кабачків нинішнього врожаю в середньому становить близько 90 см. А торік були й по 1 м 10 см. Вага велетнів-кабачків – орієнтовно 15 кг, - пише газета "Нове життя".

Тетяна Шевчик розповіла, що торік насіння взяла у знайомих. Врожай тоді порадував не лише розмірами, адже шкірка цих кабачків – тоненька і довго лишається ніжною. До того ж м’якуша та насіння було небагато. Вона розповіла, що спеціально нічим не підживлюють та й не поливають.

"Щоправда минулого року більші кабачки вродили, бо дощів вистачало", - доповнила господиня.

Волинянка на городі вирощує кабачки-велетні. ФОТО
Волинянка на городі вирощує кабачки-велетні. ФОТО
Волинянка на городі вирощує кабачки-велетні. ФОТО
Волинянка на городі вирощує кабачки-велетні. ФОТО
Волинянка на городі вирощує кабачки-велетні. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кабачки, город
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Кришталеві» сестри з Волині розкручують «цукерковий» бізнес, аби зібрати гроші на дорогі операції
Сьогодні, 17:16
На Волині мотоцикліст на швидкості збив корову
Сьогодні, 17:05
Волинянка на городі вирощує кабачки-велетні. ФОТО
Сьогодні, 16:55
Експерт з Волині прогнозує взимку подорожчання картоплі вдвічі
Сьогодні, 16:40
У Луцьку іноземець автівкою збив жінку на «зебрі»
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
На полях фільтрації Гнідавського заводу лучани садять городи і збирають урожай На полях фільтрації Гнідавського заводу лучани садять городи і збирають урожай
15 серпень, 12:57
На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО На Волині водій «залітав» у поворот і опинився на чужому городі. ФОТО
02 травень, 02:10
Зламане плече та лава підсудних: на Волині двоє сусідів посварились через город Зламане плече та лава підсудних: на Волині двоє сусідів посварились через город
06 січень, 15:45
Як садили город у луцькому зоопарку: фотозвіт від Павла Березюка Як садили город у луцькому зоопарку: фотозвіт від Павла Березюка
25 травень, 2018, 11:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Головний тренер «Волині» поки не йде у відставку
Сьогодні, 17:40
 0
У селі на Волині біля школи горіла теплиця
Сьогодні, 17:39
 0
На Волині водій на Peugeot врізався в дерево: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 17:35
 0
На Волині вже тиждень шукають зниклого 17-річного хлопця
Сьогодні, 17:23
 0
«Кришталеві» сестри з Волині розкручують «цукерковий» бізнес, аби зібрати гроші на дорогі операції
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿