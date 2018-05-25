Волинянка на городі вирощує кабачки-велетні. ФОТО
Сьогодні, 16:55
У селі Зарудчі Любешівського району місцева жителька вже другий рік вирощує гігатські овочі.
Довжина кабачків нинішнього врожаю в середньому становить близько 90 см. А торік були й по 1 м 10 см. Вага велетнів-кабачків – орієнтовно 15 кг, - пише газета "Нове життя".
Тетяна Шевчик розповіла, що торік насіння взяла у знайомих. Врожай тоді порадував не лише розмірами, адже шкірка цих кабачків – тоненька і довго лишається ніжною. До того ж м’якуша та насіння було небагато. Вона розповіла, що спеціально нічим не підживлюють та й не поливають.
"Щоправда минулого року більші кабачки вродили, бо дощів вистачало", - доповнила господиня.
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Довжина кабачків нинішнього врожаю в середньому становить близько 90 см. А торік були й по 1 м 10 см. Вага велетнів-кабачків – орієнтовно 15 кг, - пише газета "Нове життя".
Тетяна Шевчик розповіла, що торік насіння взяла у знайомих. Врожай тоді порадував не лише розмірами, адже шкірка цих кабачків – тоненька і довго лишається ніжною. До того ж м’якуша та насіння було небагато. Вона розповіла, що спеціально нічим не підживлюють та й не поливають.
"Щоправда минулого року більші кабачки вродили, бо дощів вистачало", - доповнила господиня.
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