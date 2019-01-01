«Кришталеві» сестри з Волині розкручують «цукерковий» бізнес, аби зібрати гроші на дорогі операції
Сьогодні, 17:16
«Кришталеві» сестри з Волині роблять букети з цукерками на замовлення, аби зібрати кошти на дороговартісну операцію у Німеччині.
Близнята Богдана та Дарина Струк з Любешівщини від народження мають дуже важку і рідкісну хворобу – недосконалий остеогенез, яку у народі називають «кришталевою», їм негайно потрібна дороговартісна операція у закордонній клініці, тож вони вирішили допомогти батькам зібрати кошти на лікування і започаткували власний «цукерковий» бізнес.
«Вирішили допомогти своїм батькам і почали й собі складати гроші у спільну скарбничку: «На мрію – ходити без милиць», – кажуть сестри.
Богдана з Дариною займалися рукоділлям ще змалечку: в’язали кофтинки, робили екібани, резинки та інші поділки, але виготовляти букети з цукерками їм подобається найбільше, до того ж, це можна робити на замовлення. Для цього навіть створили сторінку у Іnstagram, де фотографують свої «солодкі» букетики.
Клініка у Німеччині дала їм шанс ходити самостійно, однак, разом для Дарини і Богдани потрібно на операції, яких має бути по 4 на кожну, орієнтовно 160 тисяч євро. Станом на сьогодні на рахунку дівчат є трішки більше половини потрібної суми, а час грає не на їхню користь.
«Зараз ми п’ємо тільки кальцій і періодично здаємо аналізи, обстеження поки не потрібне, важливо якнайшвидше зібрати гроші на операції», – говорять дівчата. Кажуть, що поки не буде всієї суми, то за них не візьмуться, бо, якщо зроблять перші операції, а на інші коштів не буде, то діти мають ризик узагалі залитися лежачими.
Реквізити: Банк одержувача ПриватБанк
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПО 14360570.
№ картки 5168757394264784 (Струк Ніна Іванівна).
Замовити букетики можна за телефоном: 0 (95) 845 53 91 Дарина Струк або ж через bouquet_shop_struk у Іnstagram.
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Близнята Богдана та Дарина Струк з Любешівщини від народження мають дуже важку і рідкісну хворобу – недосконалий остеогенез, яку у народі називають «кришталевою», їм негайно потрібна дороговартісна операція у закордонній клініці, тож вони вирішили допомогти батькам зібрати кошти на лікування і започаткували власний «цукерковий» бізнес.
«Вирішили допомогти своїм батькам і почали й собі складати гроші у спільну скарбничку: «На мрію – ходити без милиць», – кажуть сестри.
Богдана з Дариною займалися рукоділлям ще змалечку: в’язали кофтинки, робили екібани, резинки та інші поділки, але виготовляти букети з цукерками їм подобається найбільше, до того ж, це можна робити на замовлення. Для цього навіть створили сторінку у Іnstagram, де фотографують свої «солодкі» букетики.
Клініка у Німеччині дала їм шанс ходити самостійно, однак, разом для Дарини і Богдани потрібно на операції, яких має бути по 4 на кожну, орієнтовно 160 тисяч євро. Станом на сьогодні на рахунку дівчат є трішки більше половини потрібної суми, а час грає не на їхню користь.
«Зараз ми п’ємо тільки кальцій і періодично здаємо аналізи, обстеження поки не потрібне, важливо якнайшвидше зібрати гроші на операції», – говорять дівчата. Кажуть, що поки не буде всієї суми, то за них не візьмуться, бо, якщо зроблять перші операції, а на інші коштів не буде, то діти мають ризик узагалі залитися лежачими.
Реквізити: Банк одержувача ПриватБанк
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПО 14360570.
№ картки 5168757394264784 (Струк Ніна Іванівна).
Замовити букетики можна за телефоном: 0 (95) 845 53 91 Дарина Струк або ж через bouquet_shop_struk у Іnstagram.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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