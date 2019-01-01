«Кришталеві» сестри з Волині розкручують «цукерковий» бізнес, аби зібрати гроші на дорогі операції





Близнята Богдана та Дарина Струк з Любешівщини від народження мають дуже важку і рідкісну хворобу –



«Вирішили допомогти своїм батькам і почали й собі складати гроші у спільну скарбничку: «На мрію – ходити без милиць», – кажуть сестри.



Богдана з Дариною займалися рукоділлям ще змалечку: в’язали кофтинки, робили екібани, резинки та інші поділки, але виготовляти букети з цукерками їм подобається найбільше, до того ж, це можна робити на замовлення. Для цього навіть створили сторінку у







Клініка у Німеччині дала їм шанс ходити самостійно, однак, разом для Дарини і Богдани потрібно на операції, яких має бути по 4 на кожну, орієнтовно 160 тисяч євро. Станом на сьогодні на рахунку дівчат є трішки більше половини потрібної суми, а час грає не на їхню користь.



«Зараз ми п’ємо тільки кальцій і періодично здаємо аналізи, обстеження поки не потрібне, важливо якнайшвидше зібрати гроші на операції», – говорять дівчата. Кажуть, що поки не буде всієї суми, то за них не візьмуться, бо, якщо зроблять перші операції, а на інші коштів не буде, то діти мають ризик узагалі залитися лежачими.







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