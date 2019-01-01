У Луцьку маршрутка з пасажирами «летіла» на червоне світло. ВІДЕО





Випадок трапився у понеділок, 23 вересня, близько 9 години ранку, - повідомляє



Так, небайдужий громадянин надіслав відео зі свого відеореєстратора патрульним близько 12 години.



І вже близько 14 години поліцейські з відділу безпеки дорожнього руху знайшли водія-«шумахера» та винесли на нього постанову за проїзд на червоне світло і провели профілактичну бесіду.



Штраф за таке порушення – 425 гривень (ч. 2 ст. 122 КУпАП).



"Що собі думав керманич, здійснюючи такий маневр, нам невідомо. Але ми знаємо про скарги громадян на водіїв, які час від часу нехтують правилами дорожнього руху.



Тут же все відбулось, як і має бути: небайдужий громадянин повідомив нам про порушення і надіслав доказ, наші патрульні оперативно зреагували і притягнули водія до відповідальності", - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Відродження водій маршрутки №9 не зупинився на червоне світло.Випадок трапився у понеділок, 23 вересня, близько 9 години ранку, - повідомляє патрульна поліція Волині на сторінці у Facebook.Так, небайдужий громадянин надіслав відео зі свого відеореєстратора патрульним близько 12 години.І вже близько 14 години поліцейські з відділу безпеки дорожнього руху знайшли водія-«шумахера» та винесли на нього постанову за проїзд на червоне світло і провели профілактичну бесіду.Штраф за таке порушення – 425 гривень (ч. 2 ст. 122 КУпАП)."Що собі думав керманич, здійснюючи такий маневр, нам невідомо. Але ми знаємо про скарги громадян на водіїв, які час від часу нехтують правилами дорожнього руху.Тут же все відбулось, як і має бути: небайдужий громадянин повідомив нам про порушення і надіслав доказ, наші патрульні оперативно зреагували і притягнули водія до відповідальності", - йдеться у дописі.

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