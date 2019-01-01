На Волині вже тиждень шукають зниклого 17-річного хлопця
Сьогодні, 17:23
Поліцейські розшукують 17-річного Онишка Михайла Анатолійовича, жителя села Рованці Луцького району.
Юнак 17 вересня близько 22 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 165 см, середньої тілобудови, очі карі, волосся темно-русе середньої довжини.
Був одягнений: шорти темно-зеленого кольору, футболка сірого кольору, тапки.
Поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування юнка, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».
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Юнак 17 вересня близько 22 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 165 см, середньої тілобудови, очі карі, волосся темно-русе середньої довжини.
Був одягнений: шорти темно-зеленого кольору, футболка сірого кольору, тапки.
Поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування юнка, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».
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