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Головний тренер «Волині» поки не йде у відставку

Головний тренер «Волині» поки не йде у відставку
Керівництво ФК «Волинь» не прийняло відставку Андрія Тлумака.

Про це йдеться на сторінці «Fan-project Volyn», що у Facebook.

«Керівництво "Волині" не прийняло відставку Тлумака. Принаймні до "Минаю" і "Агробізнесу" саме він готуватиме команду», - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, у соцмережах повідомили, що головний тренер ФК «Волинь» Андрій Тлумак подав у відставку після програного поєдинку з харківським «Металістом».

Підкреслимо, що офіційна пресслужба клубу ніяких коментарів наразі не надала.

У Харкові «хрестоносці» поступились з рахунком 2:0.

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Теги: Андрій Тлумак
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