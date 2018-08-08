Головний тренер «Волині» поки не йде у відставку
Сьогодні, 17:40
Керівництво ФК «Волинь» не прийняло відставку Андрія Тлумака.
Про це йдеться на сторінці «Fan-project Volyn», що у Facebook.
«Керівництво "Волині" не прийняло відставку Тлумака. Принаймні до "Минаю" і "Агробізнесу" саме він готуватиме команду», - зазначають у повідомленні.
Нагадаємо, у соцмережах повідомили, що головний тренер ФК «Волинь» Андрій Тлумак подав у відставку після програного поєдинку з харківським «Металістом».
Підкреслимо, що офіційна пресслужба клубу ніяких коментарів наразі не надала.
У Харкові «хрестоносці» поступились з рахунком 2:0.
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Про це йдеться на сторінці «Fan-project Volyn», що у Facebook.
«Керівництво "Волині" не прийняло відставку Тлумака. Принаймні до "Минаю" і "Агробізнесу" саме він готуватиме команду», - зазначають у повідомленні.
Нагадаємо, у соцмережах повідомили, що головний тренер ФК «Волинь» Андрій Тлумак подав у відставку після програного поєдинку з харківським «Металістом».
Підкреслимо, що офіційна пресслужба клубу ніяких коментарів наразі не надала.
У Харкові «хрестоносці» поступились з рахунком 2:0.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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