Під Луцьком збудують новий храм. ФОТО
Сьогодні, 18:01
У селі Голишів Луцького районного деканату відправили чин заснування храму Святителя Миколая Чудотворця та поставлення хреста.
Його очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - повідомляє на сторінці у Facebook Волинська єпархія ПЦУ.
Зауважують, у лютому цього року парафія Святителя Миколая Чудотворця вийшла з-під юрисдикція Московського Патріархату і приєдналася до ПЦУ.
Довгий час жителі цього села молилися у маленькій каплиці, яка знаходиться на місцевому кладовищі. Проте тепер жителі села будуватимуть нову церкву.
Разом із владикою служили луцький районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії священник Володимир Курков, духовенство районного, горохівського благочинь та Рівненської єпархії.
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Його очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - повідомляє на сторінці у Facebook Волинська єпархія ПЦУ.
Зауважують, у лютому цього року парафія Святителя Миколая Чудотворця вийшла з-під юрисдикція Московського Патріархату і приєдналася до ПЦУ.
Довгий час жителі цього села молилися у маленькій каплиці, яка знаходиться на місцевому кладовищі. Проте тепер жителі села будуватимуть нову церкву.
Разом із владикою служили луцький районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії священник Володимир Курков, духовенство районного, горохівського благочинь та Рівненської єпархії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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