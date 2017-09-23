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Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО

Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО
Шацьк відзначив свій день народження. У парк Шевченка люди йшли послухати святковий концерт, поспілкуватися, взяти участь у конкурсах та вікторинах.

Багато хто позував для фото в чисельних фотозонах свята.

"Ми старалися для людей. Хочеться, щоб якомога більше жителів Шацька та навколишніх сіл прийшли і подивилися на наше свято. Послухали пісень, виступи артистів. І просто — відпочили на природі разом із своїми родинами", - каже виконувач обов’язків селищного голови Людмила Цевух.

Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО


Незважаючи на прохолоду, настрій у всіх бадьорий та святковий. Віктор Степанович з друзями зручно вмостилися за святковим столом, проголошують тости за рідний Шацьк.
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО


"Селище наше розвивається: дороги роблять, нові магазини відкриваються. Школу побудували, лікарню... Все розвивається на краще. Ми гордимося своїм Шацьком!", - діляться думками чоловіки.

Та найбільше емоцій на святі — у дітей. Вони залюбки виступали на сцені, розважалися поблизу сцени та у сквері біля фонтану.

"Наше селище — веселе та мальовниче! На святі багато всього відбувається, нам тут цікаво", - зізнається школярка Софія Полінкевич.

"Тут живуть дуже емоційні і круті люди! Вони надихають створювати щось своє, неповторне. Я дуже рада, що я тут народилася і живу", - не без гордості доповнює подругу Соломія Сахарук
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО


В гості на свято до шачан приїхали делегації з сусідніх громад Волині. Зі сцени звучали слова вітань від колег, пісенні дарунки артистів.
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО


Від Старовижівської громади, наприклад, виступив лауреат проекту "Голос. Діти" Ярослав Карпук.
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО


Було про що поговорити поговорити між собою і керівникам волинських ОТГ.

"Ми в Голобах одними з перших пішли по шляху децентралізації і створили об’єднану громаду. Я радий, що в багатьох питаннях вони з нами консультуються, вивчають наш досвід. Чим можемо — допомагаємо. На такому святі я вперше і радий, що нас запросили. Приємно вражений масштабом свята та його організацією...", - розповів Голобський селищний голова Сергій Гарбарук.

Справжній ажіотаж викликала святкова лотерея. Призи від селищної ради та благодійників розігрували понад годину.
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО


Багатодітній родині Мадрімових поталанило виграти суперприз — холодильник від благодійного фонду Степана Івахіва "Патріоти Волині".

"Молодці хлопці, що витягнули щасливий квиток. Така техніка в господарстві завжди знадобиться. Дуже гарний настрій! Спасибі за такі подарунки...", - не стримував емоцій глава сімейства Ілля Миколайович, звертаючись до старших синів Єлисея та Миколи.

Вітання від Степана Івахіва шацькій громаді зі сцени передали помічники народного депутата — Наталія Маленицька та Володимир Бащук.

За поданням Степана Івахіва грамотою ВР України нагородили заступника селищного голови Віталія Яльницького.
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО


А хедлайнером святкового концерту був чоловічий вокальний квартет "Гетьман". Столичні артисти виступили на день Шацька на запрошення народного депутата.
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО


Фінальні акорди свята стихли під вечір і залишили по собі приємні емоції та спогади.
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО
Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО






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Теги: День села, конкурси, розіграші, Шацьк
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