Розіграші, вікторини та артисти з Києва: у Шацьку відгуляли День селища. ФОТО. ВІДЕО

Шацьк відзначив свій день народження. У парк Шевченка люди йшли послухати святковий концерт, поспілкуватися, взяти участь у конкурсах та вікторинах.Багато хто позував для фото в чисельних фотозонах свята."Ми старалися для людей. Хочеться, щоб якомога більше жителів Шацька та навколишніх сіл прийшли і подивилися на наше свято. Послухали пісень, виступи артистів. І просто — відпочили на природі разом із своїми родинами", - каже виконувач обов’язків селищного головиНезважаючи на прохолоду, настрій у всіх бадьорий та святковий.з друзями зручно вмостилися за святковим столом, проголошують тости за рідний Шацьк."Селище наше розвивається: дороги роблять, нові магазини відкриваються. Школу побудували, лікарню... Все розвивається на краще. Ми гордимося своїм Шацьком!", - діляться думками чоловіки.Та найбільше емоцій на святі — у дітей. Вони залюбки виступали на сцені, розважалися поблизу сцени та у сквері біля фонтану."Наше селище — веселе та мальовниче! На святі багато всього відбувається, нам тут цікаво", - зізнається школярка"Тут живуть дуже емоційні і круті люди! Вони надихають створювати щось своє, неповторне. Я дуже рада, що я тут народилася і живу", - не без гордості доповнює подругуВ гості на свято до шачан приїхали делегації з сусідніх громад Волині. Зі сцени звучали слова вітань від колег, пісенні дарунки артистів.Від Старовижівської громади, наприклад, виступив лауреат проекту "Голос. Діти"Було про що поговорити поговорити між собою і керівникам волинських ОТГ."Ми в Голобах одними з перших пішли по шляху децентралізації і створили об’єднану громаду. Я радий, що в багатьох питаннях вони з нами консультуються, вивчають наш досвід. Чим можемо — допомагаємо. На такому святі я вперше і радий, що нас запросили. Приємно вражений масштабом свята та його організацією...", - розповів Голобський селищний головаСправжній ажіотаж викликала святкова лотерея. Призи від селищної ради та благодійників розігрували понад годину.Багатодітній родиніпоталанило виграти суперприз — холодильник від благодійного фонду"Патріоти Волині"."Молодці хлопці, що витягнули щасливий квиток. Така техніка в господарстві завжди знадобиться. Дуже гарний настрій! Спасибі за такі подарунки...", - не стримував емоцій глава сімейства, звертаючись до старших синівтаВітання від Степана Івахіва шацькій громаді зі сцени передали помічники народного депутата —За поданням Степана Івахіва грамотою ВР України нагородили заступника селищного головиА хедлайнером святкового концерту був чоловічий вокальний квартет "Гетьман". Столичні артисти виступили на день Шацька на запрошення народного депутата.Фінальні акорди свята стихли під вечір і залишили по собі приємні емоції та спогади.