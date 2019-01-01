Волинянин, який спричинив смертельну автотрощу на Житомирщині, відмовився давати свідчення





Про це інформує сектор комунікації поліції Житомирської області.



Нагадаємо, у результаті зіткнення вантажівки та автобуса, що стояв на узбіччі, 9 людей загинули, ще щонайменше 10 отримали травми різного ступеня тяжкості.



У Житомирі оголосили триденну жалобу за загиблими, які були працівниками трамвайно-тролейбусного управління або їхніми родичами й поверталися автобусом з відпочинку у Карпатах.







Як повідомляють



Одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали 4 загиблих людей. Окрім цього, бійці ДСНС пролили піною кабіну бензовоза, що диміла та для запобігання вибуху відімкнули двигуни обох транспортних засобів.



Аби дістати тіла ще 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран місцевого підприємства.



Всього на місці пригоди працювало 47 чоловік та 17 одиниць техніки, зокрема: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Від медицини катастроф – 6 бригад швидкої медичної допомоги, 18 чоловік. Від правоохоронців – 6 екіпажів, 12 чоловік особового складу. Від служби автомобільних доріг – 2 чоловіки та 1 одиниця техніки.







Волинянина ж, керманича вантажівки DAF тепер підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.



Його затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та перебуває у спецпалаті лікарні під вартою поліції.



Вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Слідчі клопочуть про тримання під вартою.



Водночас підозрюваний відмовився надавати свідчення щодо обставин ДТП, посилаючись на ст. 63 Конституції України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водію вантажівки, 55-річному жителю Волині, який увечері 22 вересня спричинив жахливу смертельну аварію, повідомили про підозру. Правоохоронці також повідомляють, що наразі він - у лікарні і відмовився давати свідчення.Про це інформує сектор комунікації поліції Житомирської області.Нагадаємо, у результаті зіткнення вантажівки та автобуса, що стояв на узбіччі,У Житомирі оголосили, які були працівниками трамвайно-тролейбусного управління або їхніми родичами й поверталися автобусом з відпочинку у Карпатах.Як повідомляють житомирські рятувальники , всього в автобусі їхало 49 пасажирів та двоє водіїв.Одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали 4 загиблих людей. Окрім цього, бійці ДСНС пролили піною кабіну бензовоза, що диміла та для запобігання вибуху відімкнули двигуни обох транспортних засобів.Аби дістати тіла ще 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран місцевого підприємства.Всього на місці пригоди працювало 47 чоловік та 17 одиниць техніки, зокрема: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Від медицини катастроф – 6 бригад швидкої медичної допомоги, 18 чоловік. Від правоохоронців – 6 екіпажів, 12 чоловік особового складу. Від служби автомобільних доріг – 2 чоловіки та 1 одиниця техніки.Волинянина ж, керманича вантажівки DAF тепер підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.Його затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та перебуває у спецпалаті лікарні під вартою поліції.Вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Слідчі клопочуть про тримання під вартою.Водночас підозрюваний відмовився надавати свідчення щодо обставин ДТП, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

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