У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 20:32
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відвідав парафію Святителя Феодосія Чернігівського, що на вулиці Володимирська, 70, в обласному центрі.
Владика очолив божественну літургію з нагоди празника та молебень з нагоди Дня сім’ї, - інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
У проповіді архієрей нагадав про сімейні цінності й зазначив, що молода сім’я повинна сама визначати свої цінності та пріорітети, а також шукати компроміси у складних ситуаціях.
Зауважують, з архієреєм молилися міський декан протоієрей Михайло Онищук, настоятель парафії протоієрей Петро Стеблина, духовенство міського та районного благочинь.
Зазначають, будівництво цього храму в ХІХ столітті мало військові-політичні причини. Адже неподалік розміщувалась військова частина, в якій було багато вихідців саме з Чернігівської землі. Тому і храм назвали на честь святого Феодосія, архієпископа Чернігівського.
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Владика очолив божественну літургію з нагоди празника та молебень з нагоди Дня сім’ї, - інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
У проповіді архієрей нагадав про сімейні цінності й зазначив, що молода сім’я повинна сама визначати свої цінності та пріорітети, а також шукати компроміси у складних ситуаціях.
Зауважують, з архієреєм молилися міський декан протоієрей Михайло Онищук, настоятель парафії протоієрей Петро Стеблина, духовенство міського та районного благочинь.
Зазначають, будівництво цього храму в ХІХ столітті мало військові-політичні причини. Адже неподалік розміщувалась військова частина, в якій було багато вихідців саме з Чернігівської землі. Тому і храм назвали на честь святого Феодосія, архієпископа Чернігівського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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