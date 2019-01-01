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У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО

У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відвідав парафію Святителя Феодосія Чернігівського, що на вулиці Володимирська, 70, в обласному центрі.

Владика очолив божественну літургію з нагоди празника та молебень з нагоди Дня сім’ї, - інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

У проповіді архієрей нагадав про сімейні цінності й зазначив, що молода сім’я повинна сама визначати свої цінності та пріорітети, а також шукати компроміси у складних ситуаціях.

Зауважують, з архієреєм молилися міський декан протоієрей Михайло Онищук, настоятель парафії протоієрей Петро Стеблина, духовенство міського та районного благочинь.

Зазначають, будівництво цього храму в ХІХ столітті мало військові-політичні причини. Адже неподалік розміщувалась військова частина, в якій було багато вихідців саме з Чернігівської землі. Тому і храм назвали на честь святого Феодосія, архієпископа Чернігівського.

У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО

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Теги: Луцьк, престольне свято, владика Михаїл
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