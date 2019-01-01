У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО

Михаїл відвідав парафію Святителя Феодосія Чернігівського, що на вулиці Володимирська, 70, в обласному центрі.



Владика очолив божественну літургію з нагоди празника та молебень з нагоди Дня сім’ї, - інформує



У проповіді архієрей нагадав про сімейні цінності й зазначив, що молода сім’я повинна сама визначати свої цінності та пріорітети, а також шукати компроміси у складних ситуаціях.



Зауважують, з архієреєм молилися міський декан протоієрей Михайло Онищук, настоятель парафії протоієрей Петро Стеблина, духовенство міського та районного благочинь.



Зазначають, будівництво цього храму в ХІХ столітті мало військові-політичні причини. Адже неподалік розміщувалась військова частина, в якій було багато вихідців саме з Чернігівської землі. Тому і храм назвали на честь святого Феодосія, архієпископа Чернігівського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийвідвідав парафію Святителя Феодосія Чернігівського, що на вулиці Володимирська, 70, в обласному центрі.Владика очолив божественну літургію з нагоди празника та молебень з нагоди Дня сім’ї, - інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ. У проповіді архієрей нагадав про сімейні цінності й зазначив, що молода сім’я повинна сама визначати свої цінності та пріорітети, а також шукати компроміси у складних ситуаціях.Зауважують, з архієреєм молилися міський декан протоієрей, настоятель парафії протоієрей, духовенство міського та районного благочинь.Зазначають, будівництво цього храму в ХІХ столітті мало військові-політичні причини. Адже неподалік розміщувалась військова частина, в якій було багато вихідців саме з Чернігівської землі. Тому і храм назвали на честь святого Феодосія, архієпископа Чернігівського.

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