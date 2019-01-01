На Волині відбудеться тренінг для лісівників





В рамках заходу детально проаналізували ситуацію в лісовій галузі та окреслили головні напрямки щодо подальшої реалізації необхідного комплексу завдань, - йдеться



Роботу державних лісогосподарських підприємств Волині щодо організації безпечних умов праці на лісозаготівлі та виробництві відзначили з позитивного боку. Такі висновки надані в результаті перевірок, здійснених спеціальними комісіями.



Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства й надалі ведеться цілеспрямована робота, зорієнтована на створення безпечних та комфортних умов праці людей.



На виконання відповідних заходів за 8 місяців цього року держлісгоспами області використали 5,7 мільйонів гривень.



Відтак, 25-26 вересня відбудеться навчальний тренінг: «Основи та практика керування ризиками небезпек, формування ризикоорієнтованого мислення працівників підприємств-підрядників у лісовій галузі» (відповідно до вимог ISO 45001:2018).



Особливо актуальний він для суб’єктів господарювання, які надають послуги з лісозаготівлі на умовах договору-підряду.



Зауважують, семінар організований журналом «Охорона праці» спільно з Держлісагентством України та Волинським ОУЛМГ. Волинська область першою проводить тренінг такого рівня.



Відтак, одним із головних напрямків, який підлягає детальному розгляду під час семінару, стане ухвалена урядом в грудні 2019 року Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні та план заходів із її реалізації. Спікери заходу нададуть необхідні консультації щодо особливостей та вимог, окреслених у новій редакції Закону про охорону праці та інших законів, які імплементують у вітчизняне законодавство Директиви ЄС та Конвенції МОП з питань безпеки та гігієни праці.



Учасників тренінгу навчатимуть:



-як уникати виробничих втрат, зокрема життя та здоров’я свого та працівників;

-розуміти суть: небезпеки, ризику;

-оцінювати ризики та розробляти заходи для попередження травмування працівників;

-обирати безпечні методи роботи;

-виявляти корінні причини нещасних випадків;

­-надавати домедичну допомогу потерпілим.



Також буде можливість обміну практичним досвідом із колегами та партнерами.



Підкреслюють, семінар стане особливо корисним для керівників і фахівців, які бажають освоїти нові інструменти, новітні методики в галузі безпеки та гігієни праці. Навчитись виявляти небезпеки та управляти ризиками на робочих місцях. Це дозволить суттєво знизити втрати на виробництві, а головне – зберегти здоров’я і життя працівників, поліпшити умови праці тощо.



Викладачі – міжнародний експерт, викладач і аудитор по стандартам ISO, професор МІМ-Київ, доктор технічних наук Цопа Віталій Андрійович, фахівці Держлісагентства та Держпраці України.



Модератор – головний редактор журналу «Охорона праці», керівник «Академії управління ризиками в системах менеджменту» Матвійчук Дмитро Лаврентійович.



Кожен учасник отримає сертифікат про успішне завершення навчального тренінгу, а також коментарі до вимог стандартів ISO 45001:2018, ISO 31000:2018 та інші корисні навчальні матеріали.



Для реєстрації участі та оформлення документів необхідно надіслати заповнену форму заявки на електронну адресу –



Навчальний тренінг відбудеться у приміщенні Passage Interdit (Пасаж Інтердіт), що за адресою: вул. Набережна, 42, м. Луцьк, Волинська область, 43000.



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