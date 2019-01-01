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«Компоти» від волинських лісівників уже - у продажі

«Компоти» від волинських лісівників уже - у продажі
Нова лінія з виробництва «Компотів», які віднедавна з’явилися на ринку, це поєднання традицій - родинних та галузевих.

Потужне виробництво консервних цехів лісогосподарських підприємств повною мірою забезпечувало потреби волинських шкіл та дитячих садочків відповідно до державного замовлення, - йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

Рецептура найпопулярнішого свого часу фруктового напою була розроблена технологами-лісівниками близько 30 років тому.

Віднедавна чотири цехи державних лісогосподарських підприємств – ДП «Цуманське ЛГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Колківське ЛГ» та ДП СЛАП «Любешівагроліс» – виготовляють «Компоти». А це напої з вишень, смородини, сливи, малини та аличі, до якої лісівники додали ожину, чорницю, чорноплідну горобину.

Лісівники Волині сподіваються, мода на натуральність у харчуванні стане настільки потужною, що навіть школярі та студенти із задоволенням втамовуватимуть спрагу смачними та корисними компотами і соками місцевого виробництва.

"Час відродити традиції, вдосконаливши їх сучасним баченням. Гарна та безпечна для здоров’я скляна банка відтепер наповнена мега-насиченим, концентрованим напоєм та десертом. Займаючи мінімум місця, баночка «Компоту» від лісівників Волині довго тішитиме вас та вашу родину. Дві якості в одній пляшці – втамувати спрагу та скуштувати справжні ягоди – стиглі, соковиті", - йдеться у повідомленні.

Лісівнича родина запрошує українців посмакувати дарами лісу в оновленому вигляді.

Придбати продукцію власного виробництва консервних цехів Волинського ОУЛМГ можна онлайн тут.

Також у фірмових магазинах «Лісовичок», що за адресами:

- магазин «Лісовичок», с. Гаразджа (автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»;

- рекреаційний пункт «Пролісок», Ківерцівський район (1 км від м. Ківерці);

- с. Гряда, Шацький район; Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава).

Зауважують, що працюють щоденно, в будь-який зручний період, але у межах робочого часу магазину.

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Теги: "Компот", волинські лісівники, продаж
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