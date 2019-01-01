Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 21:31
Команда легкоатлетів з Волині стала переможцем чемпіонату України серед ДЮСШ та СДЮШОР серед атлетів 2002 року народження та молодших.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила тренерка Олена Борисюк.
Так, Любешівська ДЮСШ стала першою серед спортивних шкіл.
Змагання в місті Кропивницькому тривали з 20 по 22 вересня. Команда Любешівської ДЮСШ впевнено перемогла, набравши 226 очок. Друге місце зайняла ДЮСШ №1 з Умані. В активі спортсменів з Черкащини - 135 очок. Третіми стали вихованці КЗ ДЮСШ СРР з Сум, набравши 131 очко.
Варто зазначити, що участь у змаганнях брали представники 37 спортивних шкіл України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила тренерка Олена Борисюк.
Так, Любешівська ДЮСШ стала першою серед спортивних шкіл.
Змагання в місті Кропивницькому тривали з 20 по 22 вересня. Команда Любешівської ДЮСШ впевнено перемогла, набравши 226 очок. Друге місце зайняла ДЮСШ №1 з Умані. В активі спортсменів з Черкащини - 135 очок. Третіми стали вихованці КЗ ДЮСШ СРР з Сум, набравши 131 очко.
Варто зазначити, що участь у змаганнях брали представники 37 спортивних шкіл України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучани просять покласти «поліцейського» біля житлового комплексу
Сьогодні, 21:57
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 21:31
«Компоти» від волинських лісівників уже - у продажі
Сьогодні, 20:52
У луцькому храмі відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 20:32
Медіа