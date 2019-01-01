Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила тренерка Олена Борисюк.



Так, Любешівська ДЮСШ стала першою серед спортивних шкіл.



Змагання в місті Кропивницькому тривали з 20 по 22 вересня. Команда Любешівської ДЮСШ впевнено перемогла, набравши 226 очок. Друге місце зайняла ДЮСШ №1 з Умані. В активі спортсменів з Черкащини - 135 очок. Третіми стали вихованці КЗ ДЮСШ СРР з Сум, набравши 131 очко.



Варто зазначити, що участь у змаганнях брали представники 37 спортивних шкіл України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда легкоатлетів з Волині стала переможцем чемпіонату України серед ДЮСШ та СДЮШОР серед атлетів 2002 року народження та молодших.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила тренеркаТак, Любешівська ДЮСШ стала першою серед спортивних шкіл.Змагання в місті Кропивницькому тривали з 20 по 22 вересня. Команда Любешівської ДЮСШ впевнено перемогла, набравши 226 очок. Друге місце зайняла ДЮСШ №1 з Умані. В активі спортсменів з Черкащини - 135 очок. Третіми стали вихованці КЗ ДЮСШ СРР з Сум, набравши 131 очко.Варто зазначити, що участь у змаганнях брали представники 37 спортивних шкіл України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію