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Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО

Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Команда легкоатлетів з Волині стала переможцем чемпіонату України серед ДЮСШ та СДЮШОР серед атлетів 2002 року народження та молодших.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила тренерка Олена Борисюк.

Так, Любешівська ДЮСШ стала першою серед спортивних шкіл.

Змагання в місті Кропивницькому тривали з 20 по 22 вересня. Команда Любешівської ДЮСШ впевнено перемогла, набравши 226 очок. Друге місце зайняла ДЮСШ №1 з Умані. В активі спортсменів з Черкащини - 135 очок. Третіми стали вихованці КЗ ДЮСШ СРР з Сум, набравши 131 очко.

Варто зазначити, що участь у змаганнях брали представники 37 спортивних шкіл України.
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО

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Теги: спорт, Волинь
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