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Лучани просять покласти «поліцейського» біля житлового комплексу

Лучани просять покласти «поліцейського» біля житлового комплексу
Жителі вулиці Арцеулова у Луцьку просять встановити обмежувачі руху біля житлового комплексу "Оберіг".

Таке прохання зареєструвала у Єдиній системі місцевих петицій Анастасія Зусько.

"ЖК "Оберіг" стрімко розбудовується, а отже, і кількість автомобілів щодня зростає. Велике прохання встановити технічний засіб організації дорожнього руху для примусового зниження (обмеження) швидкості руху транспортних засобів", - йдеться у тексті петиції.

Лучанка стверджує, що деякі водії не дотримуються правил дорожнього руху, та значно перевищують швидкість, в'їжджаючи у комплекс, тому безпечно перейти дорогу стає дедалі складніше.

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Теги: Луцьк, петиція
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