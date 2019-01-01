Лучани просять покласти «поліцейського» біля житлового комплексу





Таке прохання зареєструвала у Єдиній системі місцевих петицій Анастасія Зусько.



"ЖК "Оберіг" стрімко розбудовується, а отже, і кількість автомобілів щодня зростає. Велике прохання встановити технічний засіб організації дорожнього руху для примусового зниження (обмеження) швидкості руху транспортних засобів", - йдеться у тексті петиції.



Лучанка стверджує, що деякі водії не дотримуються правил дорожнього руху, та значно перевищують швидкість, в'їжджаючи у комплекс, тому безпечно перейти дорогу стає дедалі складніше.

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