вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Колишнього гравця «Волині» викликали до збірної України

Колишнього гравця «Волині» викликали до збірної України
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав колишнього гравця "Волині" Артема Шабанова до табору національної команди.

У збірній України він замінить партнера по "Динамо" Микиту Бурду, - пише Спорт24.

Як відомо, Бурда 22 вересня у матчі за "Динамо" проти "Ворскли" отримав ушкодження коліна.

Бурда був у списку викликаних гравців для підготовки та участі в найближчих матчах відбору до Євро-2020 проти команд Литви та Португалії.

У новому сезоні Шабанов зіграв за "Динамо" тільки три матчі. На рахунку Артема один гол у ворота "Ворскли". За збірну України Шабанов дебютував 10 листопада 2017 року й відтоді не провів жодного матчу у футболці "синьо-жовтих".

Нагадаємо, Артем Шабанов прийшов у "Волинь" у січні 2014 року на правах вільного агента перейшов у луцьку «Волинь»[2]. Наприкінці травня 2016 року залишив луцький клуб, але зрештою наприкінці липня того ж року повернувся до «Волині». Узимку 2016/17 таки покинув «хрестоносців».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Артем Шабанов, Андрій Шевченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За те, що українець: в Польщі жорстоко побили студента
Сьогодні, 23:33
Волинські танцюристи завоювали «срібло» на змаганнях світового рівня. ФОТО
Сьогодні, 22:58
Колишнього гравця «Волині» викликали до збірної України
Сьогодні, 22:27
Лучани просять покласти «поліцейського» біля житлового комплексу
Сьогодні, 21:57
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 21:31
Схожі новини
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 21:31
На Волині п'яний водій спричинив аварію. ФОТО На Волині п'яний водій спричинив аварію. ФОТО
Сьогодні, 19:45
На Волині відбудеться тренінг для лісівників На Волині відбудеться тренінг для лісівників
Сьогодні, 19:20
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 вересня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 вересня
Сьогодні, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За те, що українець: в Польщі жорстоко побили студента
Сьогодні, 23:33
 0
Волинські танцюристи завоювали «срібло» на змаганнях світового рівня. ФОТО
Сьогодні, 22:58
 0
Колишнього гравця «Волині» викликали до збірної України
Сьогодні, 22:27
 0
Лучани просять покласти «поліцейського» біля житлового комплексу
Сьогодні, 21:57
 0
Волиняни впевнено перемогли на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 21:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿