Колишнього гравця «Волині» викликали до збірної України
Сьогодні, 22:27
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав колишнього гравця "Волині" Артема Шабанова до табору національної команди.
У збірній України він замінить партнера по "Динамо" Микиту Бурду, - пише Спорт24.
Як відомо, Бурда 22 вересня у матчі за "Динамо" проти "Ворскли" отримав ушкодження коліна.
Бурда був у списку викликаних гравців для підготовки та участі в найближчих матчах відбору до Євро-2020 проти команд Литви та Португалії.
У новому сезоні Шабанов зіграв за "Динамо" тільки три матчі. На рахунку Артема один гол у ворота "Ворскли". За збірну України Шабанов дебютував 10 листопада 2017 року й відтоді не провів жодного матчу у футболці "синьо-жовтих".
Нагадаємо, Артем Шабанов прийшов у "Волинь" у січні 2014 року на правах вільного агента перейшов у луцьку «Волинь»[2]. Наприкінці травня 2016 року залишив луцький клуб, але зрештою наприкінці липня того ж року повернувся до «Волині». Узимку 2016/17 таки покинув «хрестоносців».
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У збірній України він замінить партнера по "Динамо" Микиту Бурду, - пише Спорт24.
Як відомо, Бурда 22 вересня у матчі за "Динамо" проти "Ворскли" отримав ушкодження коліна.
Бурда був у списку викликаних гравців для підготовки та участі в найближчих матчах відбору до Євро-2020 проти команд Литви та Португалії.
У новому сезоні Шабанов зіграв за "Динамо" тільки три матчі. На рахунку Артема один гол у ворота "Ворскли". За збірну України Шабанов дебютував 10 листопада 2017 року й відтоді не провів жодного матчу у футболці "синьо-жовтих".
Нагадаємо, Артем Шабанов прийшов у "Волинь" у січні 2014 року на правах вільного агента перейшов у луцьку «Волинь»[2]. Наприкінці травня 2016 року залишив луцький клуб, але зрештою наприкінці липня того ж року повернувся до «Волині». Узимку 2016/17 таки покинув «хрестоносців».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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