Головний тренер збірної Українидовикликав колишнього гравця "Волині"до табору національної команди.У збірній України він замінить партнера по "Динамо", - пише Спорт24.Як відомо, Бурда 22 вересня у матчі за "Динамо" проти "Ворскли" отримав ушкодження коліна.Бурда був у списку викликаних гравців для підготовки та участі в найближчих матчах відбору до Євро-2020 проти команд Литви та Португалії.У новому сезоні Шабанов зіграв за "Динамо" тільки три матчі. На рахунку Артема один гол у ворота "Ворскли". За збірну України Шабанов дебютував 10 листопада 2017 року й відтоді не провів жодного матчу у футболці "синьо-жовтих".Нагадаємо, Артем Шабанов прийшов у "Волинь" у січні 2014 року на правах вільного агента перейшов у луцьку «Волинь»[2]. Наприкінці травня 2016 року залишив луцький клуб, але зрештою наприкінці липня того ж року повернувся до «Волині». Узимку 2016/17 таки покинув «хрестоносців».