За те, що українець: в Польщі жорстоко побили студента

В Польщі п`ятеро невідомих жорстоко побили 19-річного українського студента.Його сильно били навіть тоді, коли він впав і не міг піднятися, - повідомляє Politeka.Інцидент стався в суботу, 21 вересня, у польському місті Жори. Так до 19-річного студента з України підійшли п’ятеро чоловіків і запитали, звідки він. Юнак назвав країну і тоді чоловіки накинулися на нього.Хлопця так сильно і жорстоко били, що він впав і втратив свідомість. Але і тоді зловмисники продовжували побиття.Дивом уцілілого студента знайшли випадкові перехожі, які викликали «швидку». Хлопця з численними гематомами і вибитими зубами доставили в лікарню міста Ястшембе-Здруй.Польські правоохоронці почали пошук злочинців. Польський Центр моніторингу расистського та ксенофобського поведінки оголосив нагороду в розмірі 4 тисяч злотих. Вони дістануться тому, хто допоможе встановити особи нападників.