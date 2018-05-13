За те, що українець: в Польщі жорстоко побили студента
Сьогодні, 23:33
В Польщі п`ятеро невідомих жорстоко побили 19-річного українського студента.
Його сильно били навіть тоді, коли він впав і не міг піднятися, - повідомляє Politeka.
Інцидент стався в суботу, 21 вересня, у польському місті Жори. Так до 19-річного студента з України підійшли п’ятеро чоловіків і запитали, звідки він. Юнак назвав країну і тоді чоловіки накинулися на нього.
Хлопця так сильно і жорстоко били, що він впав і втратив свідомість. Але і тоді зловмисники продовжували побиття.
Дивом уцілілого студента знайшли випадкові перехожі, які викликали «швидку». Хлопця з численними гематомами і вибитими зубами доставили в лікарню міста Ястшембе-Здруй.
Польські правоохоронці почали пошук злочинців. Польський Центр моніторингу расистського та ксенофобського поведінки оголосив нагороду в розмірі 4 тисяч злотих. Вони дістануться тому, хто допоможе встановити особи нападників.
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Його сильно били навіть тоді, коли він впав і не міг піднятися, - повідомляє Politeka.
Інцидент стався в суботу, 21 вересня, у польському місті Жори. Так до 19-річного студента з України підійшли п’ятеро чоловіків і запитали, звідки він. Юнак назвав країну і тоді чоловіки накинулися на нього.
Хлопця так сильно і жорстоко били, що він впав і втратив свідомість. Але і тоді зловмисники продовжували побиття.
Дивом уцілілого студента знайшли випадкові перехожі, які викликали «швидку». Хлопця з численними гематомами і вибитими зубами доставили в лікарню міста Ястшембе-Здруй.
Польські правоохоронці почали пошук злочинців. Польський Центр моніторингу расистського та ксенофобського поведінки оголосив нагороду в розмірі 4 тисяч злотих. Вони дістануться тому, хто допоможе встановити особи нападників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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