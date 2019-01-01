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Волинські танцюристи завоювали «срібло» на змаганнях світового рівня. ФОТО

Волинські танцюристи завоювали «срібло» на змаганнях світового рівня. ФОТО
Вихованці клубу спортивного танцю "StarLight" із Володимира-Волинського стали срібними призерами у категорії "Junior 1 Open LA WDC" під час змагань зі спортивних танців WDC AL WORLD CHAMPIONSHIP 10-Dance & WDC AL WORLD CUP BALLROOM & LATIN “Freedom Dance Cup”.

Змагання відбулися 21-22 вересня у місті Радом (Республіка Польща), - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Юні танцюристи Роман Боярчук та Ярина Шуляр у боротьбі за Кубок світу отримали “срібло”, залишивши позаду понад 40 пар з Польщі, України, Білорусі, Данії, Англії.
Волинські танцюристи завоювали «срібло» на змаганнях світового рівня. ФОТО


Танцювальна пара з Волині бере участь у різноманітних танцювальних конкурсах, звідки часто привозять кубки та медалі. Вони виконують латиноамериканську програму – це ча-ча-ча, самба, румба, пасадобль і джайв. Неабияких зусиль для того, аби пара виступала на достойному рівні, доклали їх молоді та креативні тренери Станіслав та Софія Кузнєчихіни.
Волинські танцюристи завоювали «срібло» на змаганнях світового рівня. ФОТО

Серед здобутків вихованців клубу спортивного танцю "StarLight" – друге місце на чемпіонаті України, перше й друге місця на чемпіонаті FNDL, також на танцювальному конкурсі у Харкові Ярина та Роман серед 2000 учасників вибороли 4-те та 6-те місця.
Волинські танцюристи завоювали «срібло» на змаганнях світового рівня. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський
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