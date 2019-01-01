Волинські танцюристи завоювали «срібло» на змаганнях світового рівня. ФОТО
Сьогодні, 22:58
Вихованці клубу спортивного танцю "StarLight" із Володимира-Волинського стали срібними призерами у категорії "Junior 1 Open LA WDC" під час змагань зі спортивних танців WDC AL WORLD CHAMPIONSHIP 10-Dance & WDC AL WORLD CUP BALLROOM & LATIN “Freedom Dance Cup”.
Змагання відбулися 21-22 вересня у місті Радом (Республіка Польща), - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Юні танцюристи Роман Боярчук та Ярина Шуляр у боротьбі за Кубок світу отримали “срібло”, залишивши позаду понад 40 пар з Польщі, України, Білорусі, Данії, Англії.
Танцювальна пара з Волині бере участь у різноманітних танцювальних конкурсах, звідки часто привозять кубки та медалі. Вони виконують латиноамериканську програму – це ча-ча-ча, самба, румба, пасадобль і джайв. Неабияких зусиль для того, аби пара виступала на достойному рівні, доклали їх молоді та креативні тренери Станіслав та Софія Кузнєчихіни.
Серед здобутків вихованців клубу спортивного танцю "StarLight" – друге місце на чемпіонаті України, перше й друге місця на чемпіонаті FNDL, також на танцювальному конкурсі у Харкові Ярина та Роман серед 2000 учасників вибороли 4-те та 6-те місця.
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Змагання відбулися 21-22 вересня у місті Радом (Республіка Польща), - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Юні танцюристи Роман Боярчук та Ярина Шуляр у боротьбі за Кубок світу отримали “срібло”, залишивши позаду понад 40 пар з Польщі, України, Білорусі, Данії, Англії.
Танцювальна пара з Волині бере участь у різноманітних танцювальних конкурсах, звідки часто привозять кубки та медалі. Вони виконують латиноамериканську програму – це ча-ча-ча, самба, румба, пасадобль і джайв. Неабияких зусиль для того, аби пара виступала на достойному рівні, доклали їх молоді та креативні тренери Станіслав та Софія Кузнєчихіни.
Серед здобутків вихованців клубу спортивного танцю "StarLight" – друге місце на чемпіонаті України, перше й друге місця на чемпіонаті FNDL, також на танцювальному конкурсі у Харкові Ярина та Роман серед 2000 учасників вибороли 4-те та 6-те місця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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