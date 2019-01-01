24 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження волинська журналістка, волонтер та акторка театру "Гармидер" Наталка Шепель (на фото).
Також святкують день народження її колеги Тетяна Навроцька, Антон Стамбульський, Ольга Харів, Олена Лаущенко, прес-секретар Волинської митниці ДФС Валентина Черниш.
24 вересня іменини святкують Герман, Дмитро та Сергій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
У Луцьку цього дня у 1880 році був освячений Свято-Троїцький собор.
24 вересня 1996 рік – зареєстрована газета «Сім’я і дім. Народна трибуна».
24 вересня 2004 рік – в Івано-Франківську вчинили «яєчний замах» на Віктора Януковича. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера Партії регіонів «важкий тупий предмет», як його описали наближені до Януковича, а насправді - яйце. Янукович знепритомнів перед публікою і телекамерами, заточився й упав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також святкують день народження її колеги Тетяна Навроцька, Антон Стамбульський, Ольга Харів, Олена Лаущенко, прес-секретар Волинської митниці ДФС Валентина Черниш.
24 вересня іменини святкують Герман, Дмитро та Сергій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
У Луцьку цього дня у 1880 році був освячений Свято-Троїцький собор.
24 вересня 1996 рік – зареєстрована газета «Сім’я і дім. Народна трибуна».
24 вересня 2004 рік – в Івано-Франківську вчинили «яєчний замах» на Віктора Януковича. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера Партії регіонів «важкий тупий предмет», як його описали наближені до Януковича, а насправді - яйце. Янукович знепритомнів перед публікою і телекамерами, заточився й упав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В аквапарку діти масово отруїлися хлором
Сьогодні, 00:16
24 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
За те, що українець: в Польщі жорстоко побили студента
23 вересень, 23:33
Волинські танцюристи завоювали «срібло» на змаганнях світового рівня. ФОТО
23 вересень, 22:58
Колишнього гравця «Волині» викликали до збірної України
23 вересень, 22:27
Медіа