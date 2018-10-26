Олег Сенцов розповів, що готовий потиснути руку Путіну

Звільнений український режисер і колишній політв'язень РФ Олег Сенцов заявив, що готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну заради "визволення українських політв'язнів".Режисер відзначив, що готовий спілкуватися з главою Кремля лише заради звільнення українців, повідомляє Канал24."Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнена одна людина",– сказав Сенцов.Він додав, що навіть перебуваючи у російській в'язниці, не сумнівався, що його з іншими українськими бранцями звільнять раніше."У мене не було сумнівів, що нас звільнять раніше терміну. Питання було в тому, скільки ми просидимо. Я був готовий просидіти довго. Звичайно, у мене виникала думка, що я просиджу 20 років. Але я розумів, що ні – так довго не буде. Але і п'ять років, повірте, теж не мало", – зазначив режисер.