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Луцьк - у ТОПі найкомфортніших міст України

Луцьк - у ТОПі найкомфортніших міст України
Обласний центр Волині визнали одним із найкомфортніших міст України.

Про це повідомляє Gazetа.ua.

Згідно з опитуванням, яке робила соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського інституту (IRI), вчетверте найкомфортнішим містом України визнали Вінницю.

На другому і третьому місці був Харків і Луцьк.

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Теги: Луцьк, рейтинг
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