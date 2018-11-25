Луцьк - у ТОПі найкомфортніших міст України





Про це повідомляє Gazetа.ua.



Згідно з опитуванням, яке робила соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського інституту (IRI), вчетверте найкомфортнішим містом України визнали Вінницю.



На другому і третьому місці був Харків і Луцьк.

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