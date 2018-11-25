Луцьк - у ТОПі найкомфортніших міст України
Сьогодні, 02:19
Обласний центр Волині визнали одним із найкомфортніших міст України.
Про це повідомляє Gazetа.ua.
Згідно з опитуванням, яке робила соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського інституту (IRI), вчетверте найкомфортнішим містом України визнали Вінницю.
На другому і третьому місці був Харків і Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Gazetа.ua.
Згідно з опитуванням, яке робила соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського інституту (IRI), вчетверте найкомфортнішим містом України визнали Вінницю.
На другому і третьому місці був Харків і Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцьк - у ТОПі найкомфортніших міст України
Сьогодні, 02:19
Олег Сенцов розповів, що готовий потиснути руку Путіну
Сьогодні, 01:24
В аквапарку діти масово отруїлися хлором
Сьогодні, 00:16
24 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
За те, що українець: в Польщі жорстоко побили студента
23 вересень, 23:33
Медіа