«На стількох життях поставив хрест»: волинянин розповів, як сталася моторошна автотроща
Сьогодні, 08:10
Волинянин, який став винуватцем смертельної аварії на Житомирщині, розповів, як все сталося.
Про це повідомляє Gazeta.ua.
55-річний Анатолій Грановський, який протаранив туристичний автобус під Житомиром, теж травмувався і зараз знаходиться в лікарні під охороною.
Чоловік розповідає, що аварія сталася за одну секунду. Уникнути зіткнення не було можливості. Про те, що сталося - шкодує і кається.
"Дуже шкода. Не хотів такого горя. На стількох життях в мить хрест поставлено. Зіткнення не міг уникнути, бо мене саме машина обганяла. Все сталося за одну секунду. Все б віддав, аби люди були живі", - каже чоловік.
Відомо, що житель Волині має 37 років водійського стажу. Від більшої кількості жертв врятувало те, що їхав порожній – без бензину.
Найближчим часом чоловікові мають обрати запобіжний захід.
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Про це повідомляє Gazeta.ua.
55-річний Анатолій Грановський, який протаранив туристичний автобус під Житомиром, теж травмувався і зараз знаходиться в лікарні під охороною.
Чоловік розповідає, що аварія сталася за одну секунду. Уникнути зіткнення не було можливості. Про те, що сталося - шкодує і кається.
"Дуже шкода. Не хотів такого горя. На стількох життях в мить хрест поставлено. Зіткнення не міг уникнути, бо мене саме машина обганяла. Все сталося за одну секунду. Все б віддав, аби люди були живі", - каже чоловік.
Відомо, що житель Волині має 37 років водійського стажу. Від більшої кількості жертв врятувало те, що їхав порожній – без бензину.
Найближчим часом чоловікові мають обрати запобіжний захід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Авария трапилась тому, що було мало Бога в душах потерпілих!
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