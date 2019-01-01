«На стількох життях поставив хрест»: волинянин розповів, як сталася моторошна автотроща

Волинянин, який став винуватцем смертельної аварії на Житомирщині, розповів, як все сталося.Про це повідомляє Gazeta.ua.55-річний Анатолій Грановський, який, теж травмувався і зараз знаходиться в лікарні під охороною.Чоловік розповідає, що аварія сталася за одну секунду. Уникнути зіткнення не було можливості. Про те, що сталося - шкодує і кається."Дуже шкода. Не хотів такого горя. На стількох життях в мить хрест поставлено. Зіткнення не міг уникнути, бо мене саме машина обганяла. Все сталося за одну секунду. Все б віддав, аби люди були живі", - каже чоловік.Відомо, що житель Волині має 37 років водійського стажу. Від більшої кількості жертв врятувало те, що їхав порожній – без бензину.Найближчим часом чоловікові мають обрати запобіжний захід.