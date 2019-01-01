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«На стількох життях поставив хрест»: волинянин розповів, як сталася моторошна автотроща

«На стількох життях поставив хрест»: волинянин розповів, як сталася моторошна автотроща
Волинянин, який став винуватцем смертельної аварії на Житомирщині, розповів, як все сталося.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

55-річний Анатолій Грановський, який протаранив туристичний автобус під Житомиром, теж травмувався і зараз знаходиться в лікарні під охороною.

Чоловік розповідає, що аварія сталася за одну секунду. Уникнути зіткнення не було можливості. Про те, що сталося - шкодує і кається.

"Дуже шкода. Не хотів такого горя. На стількох життях в мить хрест поставлено. Зіткнення не міг уникнути, бо мене саме машина обганяла. Все сталося за одну секунду. Все б віддав, аби люди були живі", - каже чоловік.

Відомо, що житель Волині має 37 років водійського стажу. Від більшої кількості жертв врятувало те, що їхав порожній – без бензину.

Найближчим часом чоловікові мають обрати запобіжний захід.

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Теги: аварія, трагедія, волинянин, Житомирщина
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Коментарі 1
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Авария трапилась тому, що було мало Бога в душах потерпілих!
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