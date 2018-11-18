«Янукович готується повернутися в Україну», – адвокат. ВІДЕО

Колишній президент-втікачготується повернутися в Україну.Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, інформує "5 канал".У січні 2019 року суд визнав Януковича винним у держзраді й пособництві у веденні агресивної війни проти України та заочно присудив 13 років позбавлення воліУ суді почали розглядати сім скарг адвокатів про скасування вироку Януковичу.Адвокат Януковичазаявив: "Він наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, – це зебезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту – зараз виконуються".Своєю чергою прокурор ГПУсказав: "Позиція сторони обвинувачення – незмінна, ми впевнені у своїй перемозі, бо ми впевнені, що вирок Оболонського райсуду міста Києва – вмотивований та законний.