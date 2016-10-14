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Назвали пісні, які небезпечно слухати за кермом

Назвали пісні, які небезпечно слухати за кермом
Експерти з Південнокитайського технологічного університету з'ясували, які пісні небезпечно вмикати за кермом.

Темп в цих піснях перевищує 120 ударів на хвилину – ризик розігнатися під них і зробити небезпечний маневр різко збільшується, - пише Здоров`я24.

Експеримент проводили на симуляторі. Учасникам потрібно було проїхати по шестисмуговій віртуальної магістралі або в тиші, або під музику. За 20 хвилин вони змінювали смугу в середньому 70 разів, але у тих, хто слухав рок, ця кількість була більшою у два рази.

Крім того, під важку музику водії перевищували швидкість в середньому на 8 км / год.

Ось як виглядає топ-5 найбільш небезпечних пісень:

Green Day - American Idiot;
Майлі Сайрус - Party In The USA;
The Killers - Mr. Brightside;
The Chainsmokers - Do not Let Me Down;
Bruce Springsteen - Born To Run.

А ось які треки виявилися найбезпечнішими:

Led Zeppelin - Stairway To Heaven;
Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge;
Drake - God's Plan;
Toto - Africa;
Khalid - Location.

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Теги: авто, музика, небезпека
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