Назвали пісні, які небезпечно слухати за кермом
Сьогодні, 04:08
Експерти з Південнокитайського технологічного університету з'ясували, які пісні небезпечно вмикати за кермом.
Темп в цих піснях перевищує 120 ударів на хвилину – ризик розігнатися під них і зробити небезпечний маневр різко збільшується, - пише Здоров`я24.
Експеримент проводили на симуляторі. Учасникам потрібно було проїхати по шестисмуговій віртуальної магістралі або в тиші, або під музику. За 20 хвилин вони змінювали смугу в середньому 70 разів, але у тих, хто слухав рок, ця кількість була більшою у два рази.
Крім того, під важку музику водії перевищували швидкість в середньому на 8 км / год.
Ось як виглядає топ-5 найбільш небезпечних пісень:
Green Day - American Idiot;
Майлі Сайрус - Party In The USA;
The Killers - Mr. Brightside;
The Chainsmokers - Do not Let Me Down;
Bruce Springsteen - Born To Run.
А ось які треки виявилися найбезпечнішими:
Led Zeppelin - Stairway To Heaven;
Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge;
Drake - God's Plan;
Toto - Africa;
Khalid - Location.
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Темп в цих піснях перевищує 120 ударів на хвилину – ризик розігнатися під них і зробити небезпечний маневр різко збільшується, - пише Здоров`я24.
Експеримент проводили на симуляторі. Учасникам потрібно було проїхати по шестисмуговій віртуальної магістралі або в тиші, або під музику. За 20 хвилин вони змінювали смугу в середньому 70 разів, але у тих, хто слухав рок, ця кількість була більшою у два рази.
Крім того, під важку музику водії перевищували швидкість в середньому на 8 км / год.
Ось як виглядає топ-5 найбільш небезпечних пісень:
Green Day - American Idiot;
Майлі Сайрус - Party In The USA;
The Killers - Mr. Brightside;
The Chainsmokers - Do not Let Me Down;
Bruce Springsteen - Born To Run.
А ось які треки виявилися найбезпечнішими:
Led Zeppelin - Stairway To Heaven;
Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge;
Drake - God's Plan;
Toto - Africa;
Khalid - Location.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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