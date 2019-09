Назвали пісні, які небезпечно слухати за кермом

Експерти з Південнокитайського технологічного університету з'ясували, які пісні небезпечно вмикати за кермом.Темп в цих піснях перевищує 120 ударів на хвилину – ризик розігнатися під них і зробити небезпечний маневр різко збільшується, - пише Здоров`я24.Експеримент проводили на симуляторі. Учасникам потрібно було проїхати по шестисмуговій віртуальної магістралі або в тиші, або під музику. За 20 хвилин вони змінювали смугу в середньому 70 разів, але у тих, хто слухав рок, ця кількість була більшою у два рази.Крім того, під важку музику водії перевищували швидкість в середньому на 8 км / год.Ось як виглядає топ-5 найбільшпісень:Green Day - American Idiot;Майлі Сайрус - Party In The USA;The Killers - Mr. Brightside;The Chainsmokers - Do not Let Me Down;Bruce Springsteen - Born To Run.А ось які треки виявилисяLed Zeppelin - Stairway To Heaven;Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge;Drake - God's Plan;Toto - Africa;Khalid - Location.