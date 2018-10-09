Із кранів лучан замість гарячої тече холодна вода
Сьогодні, 08:40
Мешканці декількох вулиць Луцька нарікають на недостатні параметри гарячого водопостачання.
Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що із початку вересня на лінію оперативного реагування мерії телефонували мешканці проспекті Соборності, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 34, вулиці Кравчука, 32, 34, 34а, та Воїнів-Афганців, 7. Лучани нарікають на неналежні параметри гарячого водопостачання.
На сьогодні причину відсутності гарячої води так і не встановили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що із початку вересня на лінію оперативного реагування мерії телефонували мешканці проспекті Соборності, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 34, вулиці Кравчука, 32, 34, 34а, та Воїнів-Афганців, 7. Лучани нарікають на неналежні параметри гарячого водопостачання.
На сьогодні причину відсутності гарячої води так і не встановили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Із кранів лучан замість гарячої тече холодна вода
Сьогодні, 08:40
«На стількох життях поставив хрест»: волинянин розповів, як сталася моторошна автотроща
Сьогодні, 08:10
«Янукович готується повернутися в Україну», – адвокат. ВІДЕО
Сьогодні, 07:23
11-річну дівчинку зґвалтував коханець матері
Сьогодні, 06:15
Медіа