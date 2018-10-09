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Із кранів лучан замість гарячої тече холодна вода

Із кранів лучан замість гарячої тече холодна вода
Мешканці декількох вулиць Луцька нарікають на недостатні параметри гарячого водопостачання.

Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що із початку вересня на лінію оперативного реагування мерії телефонували мешканці проспекті Соборності, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 34, вулиці Кравчука, 32, 34, 34а, та Воїнів-Афганців, 7. Лучани нарікають на неналежні параметри гарячого водопостачання.

На сьогодні причину відсутності гарячої води так і не встановили.

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Теги: водопостачання, Луцьк
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