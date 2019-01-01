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Курс валют у Луцьку на 24 вересня

Курс валют у Луцьку на 24 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.155, а продаж - 24.522.

Євро при купівлі становить - 26.423, продажу - 27.023.

Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.390.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.917, продаж - 6.321.

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Теги: курс валют, Луцьк
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