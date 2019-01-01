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24 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

24 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 вересня вшановується пам’ять святої Феодори Олександрійської. В народі є приказка "Прийшла Федора – замочи хвоста", яка означає, що до кінця вересня частіше йтимуть дощі і на вулиці буде сиро.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Лев, Роман, Сергій, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 24 вересня

– Бджоли літають – зима пізно настане.

– Посуд розбити – до дрібних неприємностей і сварок з домочадцями.

Що можна робити 24 вересня

1. Щоб в майбутньому вас супроводжував успіх, цього дня потрібно одягнути вбрання золотого кольору.

2. Щоб шлюб був щасливим, молодому подружжю потрібно з'їсти страву з капусти.

Що не можна робити 24 вересня

1. Сьогодні не можна пліткувати та обговорювати інших.

2. На Федору не можна мити голову, щоб не накликати біду.

3. Не можна у цей день фарбувати губи, аби не захворіти.

4. У цей день не можна брехати, бо правду все одно всі дізнаються.

5. Не піднімайте нічого з дороги, навіть, якщо це будуть гроші, адже на них наведена порча.



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Теги: 24 вересня, свято
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