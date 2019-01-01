24 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:24
24 вересня вшановується пам’ять святої Феодори Олександрійської. В народі є приказка "Прийшла Федора – замочи хвоста", яка означає, що до кінця вересня частіше йтимуть дощі і на вулиці буде сиро.
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Лев, Роман, Сергій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 24 вересня
– Бджоли літають – зима пізно настане.
– Посуд розбити – до дрібних неприємностей і сварок з домочадцями.
Що можна робити 24 вересня
1. Щоб в майбутньому вас супроводжував успіх, цього дня потрібно одягнути вбрання золотого кольору.
2. Щоб шлюб був щасливим, молодому подружжю потрібно з'їсти страву з капусти.
Що не можна робити 24 вересня
1. Сьогодні не можна пліткувати та обговорювати інших.
2. На Федору не можна мити голову, щоб не накликати біду.
3. Не можна у цей день фарбувати губи, аби не захворіти.
4. У цей день не можна брехати, бо правду все одно всі дізнаються.
5. Не піднімайте нічого з дороги, навіть, якщо це будуть гроші, адже на них наведена порча.
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Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Лев, Роман, Сергій, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 24 вересня
– Бджоли літають – зима пізно настане.
– Посуд розбити – до дрібних неприємностей і сварок з домочадцями.
Що можна робити 24 вересня
1. Щоб в майбутньому вас супроводжував успіх, цього дня потрібно одягнути вбрання золотого кольору.
2. Щоб шлюб був щасливим, молодому подружжю потрібно з'їсти страву з капусти.
Що не можна робити 24 вересня
1. Сьогодні не можна пліткувати та обговорювати інших.
2. На Федору не можна мити голову, щоб не накликати біду.
3. Не можна у цей день фарбувати губи, аби не захворіти.
4. У цей день не можна брехати, бо правду все одно всі дізнаються.
5. Не піднімайте нічого з дороги, навіть, якщо це будуть гроші, адже на них наведена порча.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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