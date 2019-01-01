Її тато загинув від кулі снайпера під Іловайськом: просять привітати зі святом доньку бійця з Волині

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.«Україна - це моя Батьківщина, якою я пишаюсь. Горджусь своїм татом та справжніми патріотами нашої держави, які не дивлячись ні на що відстоюють честь та гідність рідної землі», - говорить, яка скоро відзначатиме дванадцятий день народження.Дівчинка проживає у місті Любомль і є донькою загиблогоз позивним «Білий». Найсміливішим, найсправедливішим, чесним, люблячим свою сім’ю, відважним був і лишиться у пам'яті донечки її татусь, життя якого обірвалось від кулі снайпера 10 серпня 2014 року у бою під Іловайськом Донецької області.Мама дівчинки Галина Миколаївна говорить: «Найбільшим авторитетом для обох моїх дітей (Вікторії та Даринки) є звичайно їхній татусь. Донечки сумують за ним та дуже часто згадують. Коли не знають як зробити в тій чи іншій ситуації, то запитують: «А що зробив би тато?»Вікторія є серйозною підтримкою та неабиякою помічницею для своєї матусі. Донечка говорить, що безмежно любить свою маму, вважає її дуже сильною, бо та самотужки мусить справлятись і з жіночою, і з чоловічою роботою. Допоки Галина Миколаївна на роботі, а працює вона у Любомльській районній лікарні лаборантом бактеріологічного відділу та лаборантом клінічної лабораторії Гущанської амбулаторії, Вікторія доглядає молодшу сестричку та дбає про чистоту у домі. Для дівчинки найдорожчим є час, проведений разом зі своєю сім’єю. Ввечері дівчатка з мамою готують вечерю, бавляться та діляться враженнями про день, що минув. Віка багато читає. З кожною прочитаною книжкою у неї з’являються усе нові та нові улюблені герої.Із великим захопленням дівчинка вчить вірші на пам’ять і 2017 року потрапила, за підсумками міжнародного конкурсу для дітей та юнацтва «KobzarWave», що організувала ГО “Помаранчева Хвиля” з міста Чикаго, у топ-п’ятірку найкращих декламаторів світу у номінації на краще читання поезії Кобзаря українською мовою: https://youtu.be/ARPQ8Imz-Fo .Віка відвідує додаткові заняття з англійської мови. А найбільше дівчинка захоплюється музикою та співами. Вікуся уже 5 рік ходить в музичну школу на гурток з вокалу. Але ніяк не може визначитись із майбутньою професією: то вона артистка, то ветеринар, то вчитель, та дівчинка не поспішає із вибором, адже розуміє, що життя мінливе і непередбачуване. Після закінчення 4 класу наша майбутня іменинниця захотіла окрім скрипки навчатись грі на додатковому музичному інструменті - фортепіано. Завдяки волонтерам вона отримала таку можливість.Минулої зими дівчинка, катаючись на ковзанах, надірвала зв’язку, що спричинило зміщення меніска. Вікторія 2 місяці не відвідувала школу. Після тривалого лікування почались проблеми із спиною. Тепер дівчинці щопівроку потрібно проходити курс масажу та постійно відвідувати басейн. Мама говорить, що на превеликий жаль в Любомлі немає бассейну, та завдяки волонтерам минулого року донечка раз у тиждень плавала у басейні в Ковелі. Цьогоріч Віка плавала на морі та на Світязі, де відпочивала у таборі «Чайка».Влітку побувала у Карпатах. Також завдяки волонтерам відпочивала у Польщі та Словаччині, а ще у таборі «Чайка» поблизу Одеси. Дівчинці сподобалось подорожувати і вона вже має список із тих місць, які хотіла б у майбутньому відвідати. Найпершим пунктом переліку є поїздка на узбережжя океану.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).Федчишина Вікторія.- невдовзі 12 років (26.09.2007). м. Любомль. Зріст: 152; Розмір взуття: 37; Розмір одягу: M