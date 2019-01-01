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Її тато загинув від кулі снайпера під Іловайськом: просять привітати зі святом доньку бійця з Волині

Її тато загинув від кулі снайпера під Іловайськом: просять привітати зі святом доньку бійця з Волині
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

«Україна - це моя Батьківщина, якою я пишаюсь. Горджусь своїм татом та справжніми патріотами нашої держави, які не дивлячись ні на що відстоюють честь та гідність рідної землі», - говорить Федчишина Вікторія, яка скоро відзначатиме дванадцятий день народження.

Дівчинка проживає у місті Любомль і є донькою загиблого Федчишина Анатолія Миколайовича з позивним «Білий». Найсміливішим, найсправедливішим, чесним, люблячим свою сім’ю, відважним був і лишиться у пам'яті донечки її татусь, життя якого обірвалось від кулі снайпера 10 серпня 2014 року у бою під Іловайськом Донецької області.

Мама дівчинки Галина Миколаївна говорить: «Найбільшим авторитетом для обох моїх дітей (Вікторії та Даринки) є звичайно їхній татусь. Донечки сумують за ним та дуже часто згадують. Коли не знають як зробити в тій чи іншій ситуації, то запитують: «А що зробив би тато?»

Вікторія є серйозною підтримкою та неабиякою помічницею для своєї матусі. Донечка говорить, що безмежно любить свою маму, вважає її дуже сильною, бо та самотужки мусить справлятись і з жіночою, і з чоловічою роботою. Допоки Галина Миколаївна на роботі, а працює вона у Любомльській районній лікарні лаборантом бактеріологічного відділу та лаборантом клінічної лабораторії Гущанської амбулаторії, Вікторія доглядає молодшу сестричку та дбає про чистоту у домі. Для дівчинки найдорожчим є час, проведений разом зі своєю сім’єю. Ввечері дівчатка з мамою готують вечерю, бавляться та діляться враженнями про день, що минув. Віка багато читає. З кожною прочитаною книжкою у неї з’являються усе нові та нові улюблені герої.

Із великим захопленням дівчинка вчить вірші на пам’ять і 2017 року потрапила, за підсумками міжнародного конкурсу для дітей та юнацтва «KobzarWave», що організувала ГО “Помаранчева Хвиля” з міста Чикаго, у топ-п’ятірку найкращих декламаторів світу у номінації на краще читання поезії Кобзаря українською мовою: https://youtu.be/ARPQ8Imz-Fo .

Віка відвідує додаткові заняття з англійської мови. А найбільше дівчинка захоплюється музикою та співами. Вікуся уже 5 рік ходить в музичну школу на гурток з вокалу. Але ніяк не може визначитись із майбутньою професією: то вона артистка, то ветеринар, то вчитель, та дівчинка не поспішає із вибором, адже розуміє, що життя мінливе і непередбачуване. Після закінчення 4 класу наша майбутня іменинниця захотіла окрім скрипки навчатись грі на додатковому музичному інструменті - фортепіано. Завдяки волонтерам вона отримала таку можливість.

Минулої зими дівчинка, катаючись на ковзанах, надірвала зв’язку, що спричинило зміщення меніска. Вікторія 2 місяці не відвідувала школу. Після тривалого лікування почались проблеми із спиною. Тепер дівчинці щопівроку потрібно проходити курс масажу та постійно відвідувати басейн. Мама говорить, що на превеликий жаль в Любомлі немає бассейну, та завдяки волонтерам минулого року донечка раз у тиждень плавала у басейні в Ковелі. Цьогоріч Віка плавала на морі та на Світязі, де відпочивала у таборі «Чайка».

Влітку побувала у Карпатах. Також завдяки волонтерам відпочивала у Польщі та Словаччині, а ще у таборі «Чайка» поблизу Одеси. Дівчинці сподобалось подорожувати і вона вже має список із тих місць, які хотіла б у майбутньому відвідати. Найпершим пунктом переліку є поїздка на узбережжя океану.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників: Федчишина Вікторія.- невдовзі 12 років (26.09.2007). м. Любомль. Зріст: 152; Розмір взуття: 37; Розмір одягу: M

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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