Вантажівка зім'яла легковик: поблизу Києва сталась масштабна аварія. ВІДЕО





Про це повідомляється на сторінці «Киев Оперативний» у Facebook, передає



У публікації зазначається, що зіткнулось понад сім автомобілів, а у Daewoo Nexia затисло водія. На ролику помітно, що у ДТП потрапила і фура, яка просто стисла одну із машин гармошкою. Крім легковиків в аварію також потрапила ГАЗель.



На місці працюють рятувальники та поліція. Причини аварії наразі встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 24 вересня біля Києва на кільцевій дорозі Броварів сталась масштабна аварія з постраждалими.Про це повідомляється на сторінці «Киев Оперативний» у Facebook, передає ТСН У публікації зазначається, що зіткнулось понад сім автомобілів, а у Daewoo Nexia затисло водія. На ролику помітно, що у ДТП потрапила і фура, яка просто стисла одну із машин гармошкою. Крім легковиків в аварію також потрапила ГАЗель.На місці працюють рятувальники та поліція. Причини аварії наразі встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію