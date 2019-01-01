Вантажівка зім'яла легковик: поблизу Києва сталась масштабна аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
Вранці 24 вересня біля Києва на кільцевій дорозі Броварів сталась масштабна аварія з постраждалими.
Про це повідомляється на сторінці «Киев Оперативний» у Facebook, передає ТСН.
У публікації зазначається, що зіткнулось понад сім автомобілів, а у Daewoo Nexia затисло водія. На ролику помітно, що у ДТП потрапила і фура, яка просто стисла одну із машин гармошкою. Крім легковиків в аварію також потрапила ГАЗель.
На місці працюють рятувальники та поліція. Причини аварії наразі встановлюються.
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Про це повідомляється на сторінці «Киев Оперативний» у Facebook, передає ТСН.
У публікації зазначається, що зіткнулось понад сім автомобілів, а у Daewoo Nexia затисло водія. На ролику помітно, що у ДТП потрапила і фура, яка просто стисла одну із машин гармошкою. Крім легковиків в аварію також потрапила ГАЗель.
На місці працюють рятувальники та поліція. Причини аварії наразі встановлюються.
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