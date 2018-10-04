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Рідні продали продали усе та набрали кредитів: благають допомогти постраждалій в аварії дівчині з Волині

Рідні продали продали усе та набрали кредитів: благають допомогти постраждалій в аварії дівчині з Волині
Небайдужих волинян просять допомогти 18-річній Іванці Гаджало із села Гупали Любомльського району.

Одна мить поділила життя дівчини на «до» і «після» , - пише видання Вісник.

«До» вона була студенткою Шацького технікуму, красунею, яка мріяла відкрити власне сімейне кафе. «Після» були операції, страждання, боротьба за життя.

Ввечері 10 березня 2018 року автівка, у якій їхала Іванка, потрапила в аварію. Там ще було троє людей та постраждала вона одна. Поки лікарі рятували життя дівчини, було втрачено час для відновлення щелепи.

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У Київській обласній клінічній лікарні лікарі жахнулися – з її голови вийняли жменю скла. Обличчя складали, як мозаїку. На операцію у Києві скидалися усім світом. Іванка надзвичайно раділа, коли знаменитий пластичний хірург родом з Турійська Ростислав Валіхновський пообіцяв їй повернути красу. Безплатно, але за однієї умови – їй потрібно реконструювати щелепу, адже щелепна хірургія – не його профіль. Днями Іванка пережила уже четверту операцію. Попередні не дали результату – кістки не приживаються.

Мама Іванки Наталія Ціпяшук у відчаї – родина уже продала все, що могла, взяла кредити. Остання операція вартує 120 тисяч гривень. Тож жінка просить усіх, хто може допомогти.

Номер картки у Приватбанку: 4731219107797650 (Наталія Василівна Ціпяшук).


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Теги: допомога, благодійність, аварія, Волинь
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