У Луцьку просять відремонтувати тротуар на зупинці біля клубу

У Луцьку просять відремонтувати тротуар на зупинці «Клуб 21 століття» на проспекті Відродження.Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що з початку вересня на лінію оперативного реагування мерії надійшло 109 звернень, що стосувались житлово-комунальної сфери міста.Звертались лучани щодо ремонту пішохідного тротуару на проспекті Відродження; ліквідації провалля на тротуарі біля будинку на проспекті Соборності, 16; закінчення робіт з благоустрою території на проспекту Президента Грушевського, 26; видалення старих і аварійних дерев на вулиці Гнідавській кут Потебні, Володимирській, 89б, Карбишева, проспекті Президента Грушевського, 23б; встановлення обмежувачів руху транспорту на велосипедній доріжці на проспекті Соборності, 32; прибирання сміття в сквері на проспекті Волі, 3а.