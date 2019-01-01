У Луцьку ліквідували пориви води на декількох вулицях





Про це під час оперативної наради сьогодні, 24 вересня, повідомила директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку Лариса Карп’як, – пишуть



З її слів, 63 дзвінка на лінію оперативного реагування «15-80» стосувалися роботи КП «Луцькводоканал».



Загалом, з 24 вересня працівники підприємства ліквідували прориви на водогонах на вулиці Карпенка-Карого кут Шума; Рівненській, 118; та прориви водопроводу на вулиці Івана-Франка, 8; Гордіюк, 10; Кравчука, 36; Довженка, 19; Шопена, 18; Ковельській, 88.



Окрім цього, працівники КП «Луцькводоканал», реагуючи на скарги містян, прочистили зовнішню каналізаційну мережу на вулиці Конякіна, 12; Декабристів, 31; проспект Соборності, 19а; Грушевського, 26.



Разом із тим відремонтували пожежний гідрант на вулиці Богдана-Хмельницького, 40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку працівники КП «Луцькводоканал» відремонтували водогони на вісьмох вулицях.Про це під час оперативної наради сьогодні, 24 вересня, повідомила директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку, – пишуть Волинські Новини З її слів, 63 дзвінка на лінію оперативного реагування «15-80» стосувалися роботи КП «Луцькводоканал».Загалом, з 24 вересня працівники підприємства ліквідували прориви на водогонах на вулиці Карпенка-Карого кут Шума; Рівненській, 118; та прориви водопроводу на вулиці Івана-Франка, 8; Гордіюк, 10; Кравчука, 36; Довженка, 19; Шопена, 18; Ковельській, 88.Окрім цього, працівники КП «Луцькводоканал», реагуючи на скарги містян, прочистили зовнішню каналізаційну мережу на вулиці Конякіна, 12; Декабристів, 31; проспект Соборності, 19а; Грушевського, 26.Разом із тим відремонтували пожежний гідрант на вулиці Богдана-Хмельницького, 40.

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