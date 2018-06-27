Лучанка вже 14 років бореться за землю у центрі міста, якою все життя користується її сім’я

Лучанка продовжує боротися за право на приватизацію земельної ділянки, що знаходиться практично в самому центрі міста, на вулиці Винниченка, 53.Про це йшлося 24 вересня під час постійної комісії Луцької міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.Галина Новосад переконує, що її родина користується тією ділянкою вже 60 років. Де-юре, вона є вільною, але у приватизації їй впродовж декількох років відмовляють.Нагадаємо, що Галина Новосад вже більше 14 років намагається приватизувати ділянку в центральній частині міста. Землю у власність не можуть надати, але й забрати з користування теж не можуть.Пані Новосад сказала, що втомилася боротися за «свою» землю, то ж припинила писати офіційні заяви. У 2013-2014 році були пропозиції внести це питання на сесію, однак ініціативу не підтримали. Галина Новосад повідомила, що зверталася до начальника управління земельних ресурсів, той їй відмовив, але без надання офіційного документу відмови та пояснення причин. В свою чергу жінка найняла адвокатаЧлени постійної «земельної» комісії зазначають, що за відсутності офіційних документів вони не можуть розглядати це питання на часі, тож чекатимуть, доки пані Новосад отримає офіційне аргументоване підтвердження відмови.