Лучанка вже 14 років бореться за землю у центрі міста, якою все життя користується її сім’я
Сьогодні, 10:35
Лучанка продовжує боротися за право на приватизацію земельної ділянки, що знаходиться практично в самому центрі міста, на вулиці Винниченка, 53.
Про це йшлося 24 вересня під час постійної комісії Луцької міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.
Галина Новосад переконує, що її родина користується тією ділянкою вже 60 років. Де-юре, вона є вільною, але у приватизації їй впродовж декількох років відмовляють.
Нагадаємо, що Галина Новосад вже більше 14 років намагається приватизувати ділянку в центральній частині міста. Землю у власність не можуть надати, але й забрати з користування теж не можуть.
Пані Новосад сказала, що втомилася боротися за «свою» землю, то ж припинила писати офіційні заяви. У 2013-2014 році були пропозиції внести це питання на сесію, однак ініціативу не підтримали. Галина Новосад повідомила, що зверталася до начальника управління земельних ресурсів Сергія Шабали, той їй відмовив, але без надання офіційного документу відмови та пояснення причин. В свою чергу жінка найняла адвоката Миколу Шостака.
Члени постійної «земельної» комісії зазначають, що за відсутності офіційних документів вони не можуть розглядати це питання на часі, тож чекатимуть, доки пані Новосад отримає офіційне аргументоване підтвердження відмови.
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Про це йшлося 24 вересня під час постійної комісії Луцької міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.
Галина Новосад переконує, що її родина користується тією ділянкою вже 60 років. Де-юре, вона є вільною, але у приватизації їй впродовж декількох років відмовляють.
Нагадаємо, що Галина Новосад вже більше 14 років намагається приватизувати ділянку в центральній частині міста. Землю у власність не можуть надати, але й забрати з користування теж не можуть.
Пані Новосад сказала, що втомилася боротися за «свою» землю, то ж припинила писати офіційні заяви. У 2013-2014 році були пропозиції внести це питання на сесію, однак ініціативу не підтримали. Галина Новосад повідомила, що зверталася до начальника управління земельних ресурсів Сергія Шабали, той їй відмовив, але без надання офіційного документу відмови та пояснення причин. В свою чергу жінка найняла адвоката Миколу Шостака.
Члени постійної «земельної» комісії зазначають, що за відсутності офіційних документів вони не можуть розглядати це питання на часі, тож чекатимуть, доки пані Новосад отримає офіційне аргументоване підтвердження відмови.
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Коментарі 2
Випадково це не той адвокат Микола Шостак, який певну частину свого життя перебував за гратами за кримінальні злочини пов'язані із грабежем своїх клієнтів?
А що, у нас є міськрада з чиновниками ? Здається, їх успішно заміняють безвусі муніципали, компетентні і у земельному законодавстві, боротьбі з самогонщиками та спалювачами сміття..
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