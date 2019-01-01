Повідомили, коли запрацює електронна система оплати проїзду у Луцьку
Сьогодні, 10:53
Розповіли про дату, коли планують запустити електронну система оплати у луцькому громадському транспорті.
Про це повідомили на сторінці Citycardnet у Facebook.
Зазначили, що після запуску системи у маршрутках і тролейбусах можна буде розрахуватись лише картками. Придбати їх можна буде у спеціальних терміналах. У місті планують встановити близько 50 терміналів.
Поповнювати картки можна буде у тому ж терміналі, на будь-яку суму від 6 гривень.
«У тролейбусах і маршрутках встановлять валідатори – пристрої для списування коштів. В маршрутках – по одному пристрою, в тролейбусах – по два», – йдеться у дописі.
Також зауважили, що витрати на впровадження системи беруть на себе турецькі підприємства «KentKart Ege Elektronik» та «Paynet Service», які зареєстрували у Луцьку спільне підприємство «Сіті-кард».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці Citycardnet у Facebook.
Зазначили, що після запуску системи у маршрутках і тролейбусах можна буде розрахуватись лише картками. Придбати їх можна буде у спеціальних терміналах. У місті планують встановити близько 50 терміналів.
Поповнювати картки можна буде у тому ж терміналі, на будь-яку суму від 6 гривень.
«У тролейбусах і маршрутках встановлять валідатори – пристрої для списування коштів. В маршрутках – по одному пристрою, в тролейбусах – по два», – йдеться у дописі.
Також зауважили, що витрати на впровадження системи беруть на себе турецькі підприємства «KentKart Ege Elektronik» та «Paynet Service», які зареєстрували у Луцьку спільне підприємство «Сіті-кард».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
І яка дата???
І де інформативність статті? Коли запрацює, конкретну дату...
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку відключать воду на одній із вулиць
Сьогодні, 11:13
Повідомили, коли запрацює електронна система оплати проїзду у Луцьку
Сьогодні, 10:53
Лучанка вже 14 років бореться за землю у центрі міста, якою все життя користується її сім’я
Сьогодні, 10:35
Медіа