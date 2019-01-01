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Повідомили, коли запрацює електронна система оплати проїзду у Луцьку

Повідомили, коли запрацює електронна система оплати проїзду у Луцьку
Розповіли про дату, коли планують запустити електронну система оплати у луцькому громадському транспорті.

Про це повідомили на сторінці Citycardnet у Facebook.

Зазначили, що після запуску системи у маршрутках і тролейбусах можна буде розрахуватись лише картками. Придбати їх можна буде у спеціальних терміналах. У місті планують встановити близько 50 терміналів.

Поповнювати картки можна буде у тому ж терміналі, на будь-яку суму від 6 гривень.

«У тролейбусах і маршрутках встановлять валідатори – пристрої для списування коштів. В маршрутках – по одному пристрою, в тролейбусах – по два», – йдеться у дописі.

Також зауважили, що витрати на впровадження системи беруть на себе турецькі підприємства «KentKart Ege Elektronik» та «Paynet Service», які зареєстрували у Луцьку спільне підприємство «Сіті-кард».

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Теги: проїзд, Луцьк, оплата проїзду
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Коментарі 2
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І яка дата???
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І де інформативність статті? Коли запрацює, конкретну дату...
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