вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Горілку луцького виробництва презентували на 2-ох міжнародних самітах. ФОТО

Горілку луцького виробництва презентували на 2-ох міжнародних самітах. ФОТО
Державне підприємство «Укрспирт» презентувало горілку преміум якості «Ukrainian Spirit» одразу на 2 міжнародних самітах.

Презентація відбулася 18-19 вересня.

Так, представники ДП «Укрспирт» відвідали саміт Британської Асоціації Торгівлі спиртними напоями та вином, де була представлена українська державна горілка преміум якості «Ukrainian Spirit».

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні

Захід відбувався у легендарній лондонській бібліотеці і був присвячений імпорту алкогольної продукції у Великобританію.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Горілку луцького виробництва презентували в США

ДП «Укрспирт» виступив дегустаційним спонсором події разом з такими ТМ як Campari Group, Remy Cointreau, Addams Southwold.

Також 19 вересня представники «Укрспирту» відвідали міжнародний конгрес алкогольних та безалкогольних напоїв, де була представлена н горілка луцького виробництва.

Так, представники луцького підприємства провели низку зустрічей з менеджментом таких компанiй як: Auchan, Lidl, Frisco, Eurocash, якi виявили неабиякий інтерес щодо появи горілки “Ukrainian Spirit “ на полках супермаркетів Польщі.

Нагадаємо, що державна горілка преміум якості «Ukrainian Spirit» виробляється на Луцькому МПД ДП «Укрспирт» з листопада 2018 року.

Горілку луцького виробництва презентували на 2-ох міжнародних самітах. ФОТО
Горілку луцького виробництва презентували на 2-ох міжнародних самітах. ФОТО
Горілку луцького виробництва презентували на 2-ох міжнародних самітах. ФОТО
Горілку луцького виробництва презентували на 2-ох міжнародних самітах. ФОТО
Горілку луцького виробництва презентували на 2-ох міжнародних самітах. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрспирт, Луцьк, Ukrainian Spirit, горілка, Великобританія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому будинок для військових у Володимирі – досі без мешканців
Сьогодні, 11:16
У Луцьку відключать воду на одній із вулиць
Сьогодні, 11:13
Горілку луцького виробництва презентували на 2-ох міжнародних самітах. ФОТО
Сьогодні, 11:03
Повідомили, коли запрацює електронна система оплати проїзду у Луцьку
Сьогодні, 10:53
77-річна волинянка не має українського паспорта і не отримує пенсію. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні Горілку луцького виробництва презентували на міжнародній виставці у Лондоні
05 липень, 15:20
Горілку луцького виробництва презентували в США Горілку луцького виробництва презентували в США
13 травень, 12:00
Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО* Луцький спиртзавод презентує елітну горілку з українським духом на «Lutsk food fest». ФОТО*
14 вересень, 16:50
Азербайджанці хочуть, аби Волинь експортувала до них свою горілку Азербайджанці хочуть, аби Волинь експортувала до них свою горілку
29 жовтень, 2018, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять відремонтувати тротуар на зупинці біля клубу
Сьогодні, 11:48
 0
На заробітках у Польщі зникла молода волинянка
Сьогодні, 11:24
 0
На Волині автівка злетіла у кювет та перевернулась: водій помер
Сьогодні, 11:21
 0
Чому будинок для військових у Володимирі – досі без мешканців
Сьогодні, 11:16
 0
У Луцьку відключать воду на одній із вулиць
Сьогодні, 11:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿