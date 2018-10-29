Горілку луцького виробництва презентували на 2-ох міжнародних самітах. ФОТО

Державне підприємство «Укрспирт» презентувало горілку преміум якості «Ukrainian Spirit» одразу на 2 міжнародних самітах.Презентація відбулася 18-19 вересня.Так, представники ДП «Укрспирт» відвідали саміт Британської Асоціації Торгівлі спиртними напоями та вином, де була представлена українська державна горілка преміум якості «Ukrainian Spirit».Захід відбувався у легендарній лондонській бібліотеці і був присвячений імпорту алкогольної продукції у Великобританію.ДП «Укрспирт» виступив дегустаційним спонсором події разом з такими ТМ як Campari Group, Remy Cointreau, Addams Southwold.Також 19 вересня представники «Укрспирту» відвідали міжнародний конгрес алкогольних та безалкогольних напоїв, де була представлена н горілка луцького виробництва.Так, представники луцького підприємства провели низку зустрічей з менеджментом таких компанiй як: Auchan, Lidl, Frisco, Eurocash, якi виявили неабиякий інтерес щодо появи горілки “Ukrainian Spirit “ на полках супермаркетів Польщі.Нагадаємо, що державна горілка преміум якості «Ukrainian Spirit» виробляється на Луцькому МПД ДП «Укрспирт» з листопада 2018 року.