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У Луцьку відключать воду на одній із вулиць

У Луцьку відключать воду на одній із вулиць
У Луцьку на вулиці Гущанській та у селі Струмівка (район бару «Околиця») відсутнє водопостачання.

Про це зі сторінки Evoda Lutsk повідомили у спільноті Наш Луцьк, що у Facebook.

Зазначають, що воду на вищевказаних вулицях відключать 25 вересня з 9:00 до 18:00.

Причина відключення – заміна ділянки водогону.

«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у дописі.

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Теги: вода, відключення, Луцьк
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