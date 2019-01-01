У Луцьку відключать воду на одній із вулиць





Про це зі сторінки Evoda Lutsk повідомили у спільноті Наш Луцьк, що у Facebook.



Зазначають, що воду на вищевказаних вулицях відключать 25 вересня з 9:00 до 18:00.



Причина відключення – заміна ділянки водогону.



«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Гущанській та у селі Струмівка (район бару «Околиця») відсутнє водопостачання.Про це зі сторінки Evoda Lutsk повідомили у спільноті Наш Луцьк, що у Facebook.Зазначають, що воду на вищевказаних вулицях відключать 25 вересня з 9:00 до 18:00.Причина відключення – заміна ділянки водогону.«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у дописі.

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