У Луцьку відключать воду на одній із вулиць
Сьогодні, 11:13
У Луцьку на вулиці Гущанській та у селі Струмівка (район бару «Околиця») відсутнє водопостачання.
Про це зі сторінки Evoda Lutsk повідомили у спільноті Наш Луцьк, що у Facebook.
Зазначають, що воду на вищевказаних вулицях відключать 25 вересня з 9:00 до 18:00.
Причина відключення – заміна ділянки водогону.
«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у дописі.
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Про це зі сторінки Evoda Lutsk повідомили у спільноті Наш Луцьк, що у Facebook.
Зазначають, що воду на вищевказаних вулицях відключать 25 вересня з 9:00 до 18:00.
Причина відключення – заміна ділянки водогону.
«Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться у дописі.
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Сьогодні, 11:13
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