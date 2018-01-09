Чому будинок для військових у Володимирі – досі без мешканців
Сьогодні, 11:16
Міністерство оборони України наразі не працює на повну потужність, і саме тому не вдається зрушити питання завершення будинку для військових у Володимирі з «мертвої точки».
Про це повідомив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк під час брифінгу для місцевих журналісті у вівторок, 24 вересня, – інформує сайт «Княжий Град».
«Я писав листи Ігорю Володимировичу (народний депутат України – ред.), в міністерство оборони, мав розмову з Ігорем Колесником (перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України – ред.) щодо будинку, але віз і нині там», – зазначив міський голова.
До слова, наразі стан готовності 44-квартирного будинку у Володимирі сягає понад 90%. Квартири у ньому отримуватимуть члени родин загиблих військових та учасники бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк під час брифінгу для місцевих журналісті у вівторок, 24 вересня, – інформує сайт «Княжий Град».
«Я писав листи Ігорю Володимировичу (народний депутат України – ред.), в міністерство оборони, мав розмову з Ігорем Колесником (перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України – ред.) щодо будинку, але віз і нині там», – зазначив міський голова.
До слова, наразі стан готовності 44-квартирного будинку у Володимирі сягає понад 90%. Квартири у ньому отримуватимуть члени родин загиблих військових та учасники бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На заробітках у Польщі зникла молода волинянка
Сьогодні, 11:24
На Волині автівка злетіла у кювет та перевернулась: водій помер
Сьогодні, 11:21
Чому будинок для військових у Володимирі – досі без мешканців
Сьогодні, 11:16
У Луцьку відключать воду на одній із вулиць
Сьогодні, 11:13
Медіа