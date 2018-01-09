Чому будинок для військових у Володимирі – досі без мешканців





Про це повідомив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк під час брифінгу для місцевих журналісті у вівторок, 24 вересня, – інформує сайт



«Я писав листи Ігорю Володимировичу (народний депутат України – ред.), в міністерство оборони, мав розмову з Ігорем Колесником (перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України – ред.) щодо будинку, але віз і нині там», – зазначив міський голова.



До слова, наразі стан готовності 44-квартирного будинку у Володимирі сягає понад 90%. Квартири у ньому отримуватимуть члени родин загиблих військових та учасники бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство оборони України наразі не працює на повну потужність, і саме тому не вдається зрушити питання завершення будинку для військових у Володимирі з «мертвої точки».Про це повідомив міський голова Володимира-Волинськогопід час брифінгу для місцевих журналісті у вівторок, 24 вересня, – інформує сайт «Княжий Град» «Я писав листи Ігорю Володимировичу (народний депутат України – ред.), в міністерство оборони, мав розмову з Ігорем Колесником (перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України – ред.) щодо будинку, але віз і нині там», – зазначив міський голова.До слова, наразі стан готовності 44-квартирного будинку у Володимирі сягає понад 90%. Квартири у ньому отримуватимуть члени родин загиблих військових та учасники бойових дій.

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