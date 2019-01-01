На Волині автівка злетіла у кювет та перевернулась: водій помер
Сьогодні, 11:21
Поблизу села Сільця-Гірницькі Ратнівського району легковик злетів у кювет та перевернувся. Від отриманих травм водій помер.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19 години. За кермом автомобіля перебував 35-річний житель Ратнівського району.
Ймовірно, чоловік не впорався із керуванням з'їхав у кювет та перевернувся. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19 години. За кермом автомобіля перебував 35-річний житель Ратнівського району.
Ймовірно, чоловік не впорався із керуванням з'їхав у кювет та перевернувся. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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