На Волині автівка злетіла у кювет та перевернулась: водій помер





Про це повідомили у



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19 години. За кермом автомобіля перебував 35-річний житель Ратнівського району.



Ймовірно, чоловік не впорався із керуванням з'їхав у кювет та перевернувся. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи.



За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Сільця-Гірницькі Ратнівського району легковик злетів у кювет та перевернувся. Від отриманих травм водій помер.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19 години. За кермом автомобіля перебував 35-річний житель Ратнівського району.Ймовірно, чоловік не впорався із керуванням з'їхав у кювет та перевернувся. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи.За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію