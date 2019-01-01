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На Волині автівка злетіла у кювет та перевернулась: водій помер

На Волині автівка злетіла у кювет та перевернулась: водій помер
Поблизу села Сільця-Гірницькі Ратнівського району легковик злетів у кювет та перевернувся. Від отриманих травм водій помер.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19 години. За кермом автомобіля перебував 35-річний житель Ратнівського району.

Ймовірно, чоловік не впорався із керуванням з'їхав у кювет та перевернувся. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія, смерть
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