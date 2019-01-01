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На заробітках у Польщі зникла молода волинянка

На заробітках у Польщі зникла молода волинянка
Поліція Волині розшукує Горбач Марію Петрівну, 26 серпня 1992 року народження, уродженку та жительку села Старосілля Маневицького району.

Відомо, що жінка 17 січня цього року поїхала на сезонні роботи до Польщі, востаннє вона виходила на зв'язок 13 квітня 2019 року, - пише ГУНП у Волинській області.

Наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 160-174 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, бліде, очі сірі, волосся пряме темно-русе.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».


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Теги: розшук, поліція, Польща
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