Під Луцьком водій маршрутки збив велосипедистку





Про це повідомили у



23 вересня поліції із заявою звернулася 58-річна жителька Луцька, котра повідомила про те, що в середу, 18 вересня, вона постраждала в ДТП.



Поліцейські встановили, що того дня близько 9 години ранку маршрутне таксі «Еталон», під керуванням 61-річного жителя обласного центру, здійснило наїзд на заявницю. Внаслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боголюби на вулиці Лісовій маршрутне таксі збило велосипедистку.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.23 вересня поліції із заявою звернулася 58-річна жителька Луцька, котра повідомила про те, що в середу, 18 вересня, вона постраждала в ДТП.Поліцейські встановили, що того дня близько 9 години ранку маршрутне таксі «Еталон», під керуванням 61-річного жителя обласного центру, здійснило наїзд на заявницю. Внаслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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