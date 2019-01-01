У Луцьку неповнолітній хотів покінчити з життям





Про це повідомила речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук, – пише

Мати пояснила, що в сина стався нервовий зрив, він вибив міжкімнатні двері, розкидав речі, а потім схопив кілька упаковок таблеток і зачинився у ванній.



Аби заспокоїти дитину, жінка покликала сусідів та зателефонувала на 102. Спільно хлопця втихомирили. Також прибули і медики, які констатували, що його життю й здоров’ю нічого не загрожує.



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