У Луцьку зіткнулись «швидка» та вантажівка. ФОТО





Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Володимир Смірнов.



Він зазначив, що ДТП трапилась на перехресті вулиць Ковельської та Шевченка



Рух вулицею ускладенений.





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