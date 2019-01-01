У Луцьку зіткнулись «швидка» та вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 13:02
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулись автомобіль швидкої медичної допомоги та вантажівка ЗІЛ.
Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Володимир Смірнов.
Він зазначив, що ДТП трапилась на перехресті вулиць Ковельської та Шевченка
Рух вулицею ускладенений.
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Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Володимир Смірнов.
Він зазначив, що ДТП трапилась на перехресті вулиць Ковельської та Шевченка
Рух вулицею ускладенений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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