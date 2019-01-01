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У Луцьку зіткнулись «швидка» та вантажівка. ФОТО

У Луцьку зіткнулись «швидка» та вантажівка. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулись автомобіль швидкої медичної допомоги та вантажівка ЗІЛ.

Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Володимир Смірнов.

Він зазначив, що ДТП трапилась на перехресті вулиць Ковельської та Шевченка

Рух вулицею ускладенений.

У Луцьку зіткнулись «швидка» та вантажівка. ФОТО
У Луцьку зіткнулись «швидка» та вантажівка. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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